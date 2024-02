Verkehrsunfall in Kreisverkehr in Thannhausen

Weil er einen Unfall in Thannhausen gebaut hat, muss ein Fahranfänger nun offenbar noch einmal die Schulbank in Sachen Autofahren drücken.

Am Freitagabend kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in einem Kreisverkehr in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 18-jähriger Fahranfänger beim Einfahren einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Verkehrsteilnehmer übersehen. Um einen Zusammenstoß noch zu verhindern, hatte er noch beschleunigt. Die Kollision war jedoch unausweichlich. Es entstand dabei nach Polizeiangaben Sachschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben dem üblichen Bußgeld sieht sich der Unfallverursacher nun gegebenenfalls mit einer Teilnahme am Aufbauseminar, samt Verlängerung seiner Probezeit, konfrontiert, so die Polizei. (AZ)