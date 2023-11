Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Thannhausen

Zusammengestoßen sind zwei Autos in Thannhausen in der Böhmerwaldstraße. Ein junger Mann hatte davor die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet.

Von einem Verkehrsunfall in Thannhausen berichtet die Polizei. Demnach war am frühen Mittwochvormittag eine 34-jährige Autofahrerin auf der Böhmerwaldstraße in Thannhausen unterwegs, als von einer untergeordneten Straße ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtete und auf die Straße einfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von rund 8000 Euro verursacht wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Da im vorfahrtsberechtigten Fahrzeug auch ein Kleinkind saß, wurde zur Sicherheit der Rettungsdienst verständigt. Nach bisheriger Kenntnis der Polizei wurde jedoch niemand verletzt. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch die Feuerwehr Thannhausen. (AZ)