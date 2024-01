Wer durch die Rotary-Kalenderaktion unterstützt wird

Organisator Peter Vohle zieht eine rundum positive Bilanz. Zuwendungen erhalten das Kinderhospiz in Bad Grönenbach, der Kinderschutzbund Thannhausen und die Kartei der Not.

Bereits zum neunten Mal brachte Peter Vohle für den Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen die große Adventskalenderaktion auf den Weg. Erneut hieß es zum Finale des Jahres 2023 "Gewinnen und Gutes tun". In der aktuell schwierigen Zeit wollten die Rotarier erneut ein Zeichen der Menschlichkeit setzen (wir berichteten). Nun wurde der Erlös der Aktion bei einem Fototermin symbolisch übergeben.

Auch diesmal kam der Erlös der Aktion wieder dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, dem Kinderschutzbund Thannhausen und der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute. Kinderhospiz und Kinderschutzbund erhalten je 3000 Euro, die Kartei der Not 2000 Euro. Auch im vergangenen Jahr 2023 lag der Erlös der jüngsten Aktion damit bei insgesamt 8000 Euro.

Erstmals wurde die Aktion im Jahr 2015 auf den Weg gebracht

Die Kalender (es gab zahlreiche Preise zu gewinnen) lagen in verschiedenen Geschäften in Thannhausen und Krumbach aus und konnten zum Preis von fünf Euro pro Kalender erworben werden. Peter Vohle hat die Kalenderaktion bekanntlich erstmals im Advent 2015 auf den Weg gebracht. Aktueller Präsident des Thannhauser Rotary-Clubs ist Norbert Fröhlich. Er brachte seine Freude zum Ausdruck, dass sich Peter Vohle mit großem Engagement um die Adventskalenderaktion kümmert.

Peter Vohle würdigte bei der symbolischen Spendenübergabe die vielen Sponsoren, die sich auch diesmal wieder an der Aktion beteiligten. Seit 2015 hat sich die Aktion fest etabliert. Mit seinem Adventskalender setzt der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen seitdem Jahr für Jahr ein besonderes Zeichen für den guten Zweck. Insgesamt kam seit 2015 ein Betrag von 72.000 Euro zusammmen.