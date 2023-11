Werkzeugsets in Verbrauchermarkt gestohlen und geflüchtet

Eine Mitarbeiterin eines Thannhauser Verbrauchermarkts ertappt einen Ladendieb auf frischer Tat. Doch er flüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Mittwochmittag hat eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen der Polizei einen Ladendieb mitgeteilt. Laut ihren Angaben steckte der Mann zwei Werkzeugsets in die Jackentasche und verstaute diese später im Rucksack. Wie die Polizei mitteilt, wurde er nach der Kasse von der Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin er ihr die Werkzeugsets zurückgab und danach flüchtete. Die Polizei Krumbach fahndete sofort nach dem Mann, konnte ihn jedoch nicht mehr feststellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er sei etwa 50 Jahre alt, hat eine voluminöse Statur, ein ungepflegtes Erscheinungsbild, trägt einen kurzen Vollbart und eine Brille. Die Polizei Krumbach ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08282/ 905-0 zu melden. (AZ)