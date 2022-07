Zwei Männer verletzen sich bei Auffahrunfall in Thannhausen leicht

Ein Autofahrer bremst in Thannhausen für ein Reh. Weil der Fahrer hinter ihm das nicht sieht, kommt es zu einem Unfall und beide Männer verletzen sich.

Am Freitag ist ein 22-jähriger Autofahrer gegen 18.55 Uhr in Thannhausen auf der Staatsstraße zwischen den Ortsteilen Burg und Nettershausen auf das Auto eines 40-Jährigen aufgefahren. Der 22-Jährige bemerkte zu spät, dass der 40-Jährige wegen eines kreuzenden Rehs gebremst hatte. Beide Männer verletzten sich bei dem Unfall leicht, das Reh nicht. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)