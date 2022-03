Frau fährt trotz Fahrverbot mit Auto durch Ursberg

Eine 51-Jährige ist in Ursberg mit dem Auto unterwegs. Dass sie von der Polizei angehalten wird, hat Folgen - sie hätte gar nicht fahren dürfen.

Am Montag zur Mittagszeit ist eine Frau in der Prämonstratenserstraße in Ursberg von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 51-Jährige wegen eines Fahrverbotes kein Auto fahren darf.

Polizei erwischt Fahrerin mit Fahrverbot in Ursberg

Laut Polizeiinspektion Krumbach haben die Beamten die Weiterfahrt verboten. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren, weil sie trotz Verbot Auto gefahren war. (AZ)