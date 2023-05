In Ursberg den Handwerkern über die Schulter schauen

Gut besucht war der Tag der offenen Tür im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Was es alles zu sehen und auszuprobieren gab.

Hunderte Besucher kamen zum Tag der offenen Tür der Handwerksbetriebe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) nach Ursberg. Erstmals beteiligten sich auch die Kreativwerkstatt, das neu eingerichtete Cafe KostBar, das Lagerhaus kost-bar sowie der Reitstall St. Leonhard am Programm. Führungen gab es sowohl in der Klosterbibliothek als auch im Energiezentrum.

„Vor allem für unsere Handwerksbetriebe, die vielleicht nicht so bekannt sind, ist der Tag der offenen Tür immer wieder eine sehr gute Möglichkeit, sich vorzustellen. Viele Besucher wissen nicht, dass sie die DRW-Handwerker selbst auch beauftragen können. Neben der Malerei gibt es zum Beispiel die Raumausstatter, die sich um die Restaurierung wertvoller Möbelstücke, das Nähen von Vorhängen oder Bodenbelagsarbeiten kümmern und ganz individuelle Kundenwünsche erfüllen“, sagt Manuel Liesenfeld von der DRW-Öffentlichkeitsarbeit.

Ursberger Laden: Bürsten und Besen kommen aus Pfaffenhausen

Im Ursberger Laden präsentierte sich zudem die Besen- und Bürstenmanufaktur aus Pfaffenhausen. Man konnte live zusehen, wie Bürsten handgefertigt werden. Im Unterallgäu stellen Menschen mit Sehschädigung und Blindheit diese Produkte her, die in den DRW-Läden in Ursberg, Pfaffenhausen und Kloster Holzen verkauft werden. Auch in der Kreativwerkstatt in Ursberg, in der Menschen mit Handicap tätig sind, werden dekorative und nützliche Dinge zum Beispiel aus Ton gefertigt. „Das Schöne ist, dass die Besucher unseren Handwerkern beim Tag der offenen Tür über die Schultern schauen können. Viele sind ganz überrascht, wie viel Geschick und Kreativität es dazu braucht“, so Liesenfeld. Die Azubis der Malerei und des Metallbetriebs zeigten, was sie schon gelernt haben und erfreuten die Besucher ihrer Betriebe unter anderem mit Werkstücken wie filigran gearbeiteten Schmetterlingen aus Metall für den Garten oder mit Wegekreuzen und Statuen aus dem kirchlichen Bereich, die sie gerade restaurieren.

Für Kurzweil für Kinder beim Tag der offenen Tür sorgten der Reitstall St. Leonhard mit Bastelangeboten rund um die Themen „Wolle“ und „Pferd“, einem Bewegungsparcours und seinem Streichelzoo mit Pferden und Kleintieren von Kaninchen bis zu Schafen. Insbesondere in der Klostergärtnerei war der Andrang groß. Hier gab es neben dem gewohnt großen Sortiment an Pflanzen auch leckeres Essen sowie Führungen durch die Gewächshäuser mit Tipps und Tricks für Hobbygärtner. Diese kamen von Robert Dieminger, dem Chef der Klostergärtner. Imker hatten zudem Bienenhäuser mitgebracht. Die großen und kleinen Besucher konnten den fleißigen Insekten gespannt bei der Arbeit zusehen.

Wer eher der Kultur als der Landwirtschaft zuneigte, fand sich in der Ursberger Klosterbibliothek ein, wo insgesamt sechs Führungen angeboten wurden. Zwei Begehungen gab es zudem im Energiezentrum für Technikinteressierte. Von hier aus werden weit über 100 Häuser auf dem DRW-Gelände mit Strom und Wärme versorgt. (AZ)