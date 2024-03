In Ursberg werden "245 Jahre Treue" gefeiert

Welche Höhepunkte es bei der Feier der Professjubiläen in Ursberg gab. Besondere Akzente wurden auch bei der musikalischen Begleitung gesetzt.

Am Josefstag konnten vier Schwestern der St. Josefskongregation ihr Jubiläum begehen. Immer wieder war im Festgottesdienst in der Kapelle des Mutterhauses von Dank und Anerkennung für ihr Lebenswerk die Rede. Das 65-jährige Professjubiläum feierte Schwester M. Hermana Schneider, geboren in Pfalzpaint, Diözese Eichstätt. Die Hauswirtschaftsmeisterin war als Köchin in Ursberg und in den Filialen tätig, ab März 2007 im Haus St. Salvator, wo sie auch ihren Lebensabend verbringt.

Drei weitere Schwestern feierten ihr 60. Professjubiläum: Schwester M. Hildegardis Stadlmayr aus Tapfheim verband viele Jahre lang ihre Liebe zur Natur mit der Arbeit in der Klostergärtnerei in Ursberg; ab 1999 bis 2014 verrichtete sie Dienste im Mutterhaus; hier lebt sie nun im Ruhestand. Schwester M. Constantine Libal aus dem Kreis Prachatitz im Sudetenland sorgte ein Ordensleben lang für das leibliche Wohl der Menschen. Sie war als Hauswirtschaftsmeisterin in der Küche des Mutterhauses und des Hauses St. Josef tätig und leitete von 1990 bis 2014 die Ursberger Großküche. Ihren Lebensabend verbringt sie im Mutterhaus. Schwester M. Misericordia Fetschele aus Attenhausen ist Damenschneiderin. Später machte sie weitere Ausbildungen in Kirchenmusik und als Heilerziehungspflegerin. Von 1979 bis 2022 war sie bei den Blinden in Pfaffenhausen als Musikerzieherin tätig. Im Haus St. Salvator verbringt sie ihren Lebensabend und begleitet dort musikalisch die Gottesdienste.

Wie Josef seine Bestimmung erkannt hat

Der heilige Josef war die zentrale Person in der Festpredigt von Pfarrer Dr. Peter Jochem aus Hardehausen im Bistum Paderborn. Er bezog sich auf das Evangelium nach Matthäus (1,16.18-21.24a). Hier wird berichtet, wie Josef im Traum von einem Engel aufgefordert wird, die schwangere Maria als seine Frau anzunehmen, nachdem er sich schon in aller Stille von ihr trennen wollte. Jochem begann mit den Worten: „Was tun wir hier, bei all den Problemen in der Welt? Wir feiern ein Fest!“ Einfühlsam spürte er den Gedanken, Wünschen und Träumen nach, die die Jubilarinnen vor langer Zeit dazu geführt hatten, in die Kongregation einzutreten, die Aufgabe anzunehmen – wie Josef es auch getan hatte.

Dieser Josef, so Jochem, sei ein Träumer besonderer Kategorie gewesen. Er zitierte dazu einen Satz aus dem Hohelied: „Ich schlief, doch mein Herz war wach.“ Das Herz in der Sprache der Bibel sei das Zentrum des Personseins. Josef, der wache Träumer, habe erkannt, wozu er als Person bestimmt gewesen sei – ganz wie die Schwestern bei ihrer Profess vor 65 und 60 Jahren. Er schloss mit dem Gedicht „Die himmlische Rechenkunst“ von Werner Bergengruen, dessen letzter Satz lautet: „Und aus nie geleertem Speicher nährt dich das geheime Brot.“

Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch begleitet von den Mitgliedern der Musik-Fachschaft des Ringeisen-Gymnasiums: Andreas Altstetter, Marianne Altstetter, Stefanie Joas, Johanna Schwarzmann, Regina Streltsov und Mathias Jannetti, die ausdruckstark die Missa brevis in C von Robert Jones (*1945) zu Gehör brachten.