Marc 'n' Simon begeistern mit Musik-Comedy

Ein Duo hält in Ursberg das Publikum auf eine beeindruckende Weise nonstop in Atem. Marc 'n' Simon sind weit mehr als ausgezeichnete Stimmkünstler.

Sie spielen mit und auf der Gitarre sowie vielen anderen Instrumenten, sie "slapsticken", was das Zeug hält und halten sich und ihr Publikum nonstop in Atem. Mehr als zwei Stunden lang hüpfen Mark und Simon spielerisch von einer Rolle in die nächste. Dabei überraschen sie mit wechselnder Kostümierung, teilweise skurrilen Accessoires sowie einer kontrastreichen Folge an Songs. Beim Auftritt im Ursberger Klosterbräuhaus präsentierte das Musik-Comedy-Duo eine gelungene Mischung aus bekannten Songs, gewürzt mit einer gehörigen Prise Komik.

Bereits beim Betreten der Bühne haben die beiden Profis ihr erwartungsvoll gestimmtes Publikum im Blick und halten mit ihm ununterbrochen einen fast schon freundschaftlichen Kontakt. Denn der Waliser Mark und der Ire Simon, die seit mittlerweile 44 Jahren als Duo Mark'n'Simon auftreten, sind nicht nur ausgezeichnete Stimmkünstler und Perfektionisten auf ihren Gitarren, sondern auch routinierte Entertainer. Ihr breites Repertoire lässt keine Stilrichtung aus, sei es von altbekannten Evergreens unplugged, nur mit der Gitarre begleitet, bis hin zu aktuellen Hits und eigenen Kompositionen. In Ursberg haben sie ihren Freund Ray King dabei, der einige Songs, zum Beispiel "Ring of Fire" von Johnny Cash, mit sonoren Saxofonklängen begleitet. Auch als Meister auf der Querflöte überrascht er zwischendurch mit seinem bewundernswerten Können, nicht allein, als er mit lautmalerischen Effekten eine schnaufende Lokomotive imitiert.

Allein mit ihrer Präsenz strapazieren Marc 'n' Simon die Lachmuskeln

Eigentlich ist es völlig egal, was Mark und Simon auf der Bühne tun. Allein mit ihrer Präsenz, ihren teilweise skurrilen Accessoires ihrer Mimik und wechselnder Kostümierung strapazieren sie die Lachmuskeln ihres Publikums. Ihre meist in "Denglisch", einer Kreuzung zwischen Deutsch und Englisch, erfolgenden Ansagen sind leicht verständlich. Mit beachtlichem Stimmvolumen sowie gänzlich ohne Noten- oder Textvorlagen lassen sie bekannte Evergreens wie "Que sera sera", "You Are My Sunshine" oder "Sweet Caroline" durch den Saal klingen. Querflötenklänge bereichern das christliche Lied "Amazing grace". Ehe der Bee-Gees-Hit „Massachusetts“ eine harmonische Stimmung verbreiten kann, heißt es rockig "Stayin' Alive". Auf solche Kontraste muss man bei Mark und Simon immer gefasst sein. Aber das macht den Auftritt des Duos erst richtig spannend.

Genau aufpassen muss das Publikum bei einem kleinen Wettbewerb: Wer eine Melodie wie "House of the Rising Sun", "Smoke on the Water" oder "Don't worry, Be Happy" schon mit den ersten Klängen errät, bekommt ein T-Shirt und ein aus Australien stammendes Smiley. Dann wird ein besonderer Gast erwartet: Da Bruce Lee erkrankt sei, bringt Marc in effektvoller Kostümierung ein "Kung Fu Fighting" auf die Bühne. Das so richtig in Stimmung gekommene Publikum klatscht und wippt begeistert mit. Natürlich hat das Duo als Dank für den anhaltenden Applaus noch Zugaben parat.

