Unfall: Zwei Autofahrerinnen wollen gleichzeitig Traktor überholen

Weil vor ihnen bei Ursberg ein Traktor fährt, wollen zwei Autofahrerinnen überholen. Dabei kommt es zu einem Unfall.

Am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr hat sich in Ursberg auf der Thannhauser Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 9.500 Euro ereignet. Zur Unfallzeit fuhr laut Polizeibericht eine 28-Jährige auf der Thannhauser Straße hinter einem landwirtschaftlichen Gespann her und setzte zum Überholen an. Dabei missachtete sie, dass die hinter ihr fahrende 80-jährige Pkw-Lenkerin, bereits zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Verletzt wurde niemand. (AZ)