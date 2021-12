Ursbergs neuer Schulanbau ist jetzt eingeweiht

Plus Die Gesamtkosten des Schulanbaus in Ursberg betragen 1,3 Millionen Euro. Wie die Schülerinnen und Schüler der Grundschule das Ergebnis gebührend feierten.

Barrierefreiheit, Inklusion, Teilhabe, das sind Begriffe, die in der Gemeinde Ursberg einen besonderen Klang haben. Mit Blick darauf gibt es beim Schulanbau einen neuen, wichtigen Akzent.