Wer hat auf Parkplatz in Ursberg ein schwarzes Auto angefahren?

Nach einer Unfallflucht in Ursberg am Mittwochmittag ermittelt nun die Polizei und bittet Zeugen um Hilfe.

Am Mittwochmittag hat sich in Ursberg in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 4000 Euro ereignet. Eine Fahrerin eines schwarzen VW parkte laut Polizeibericht zur Unfallzeit auf einem Parkplatz in der Dominikus-Ringeisen-Straße. Als die 34-Jährige zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie am Kotflügel vorne links einen Unfallschaden fest. Zum Verursacherfahrzeug ist nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)