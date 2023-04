Waltenhausen ist noch schuldenfrei und handlungsfähig

Plus Der Haushaltsplan für 2023 für Waltenhausen wurde in der Gemeinderatssitzung vorgestellt und verabschiedet. Größeren Ausgaben stehen auch größere Einnahmen gegenüber.

Der Haushaltsplan dient als Grundlage für die Entscheidungen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates für das jeweilige Jahr. So hatte auch Waltenhausen das Thema jetzt auf der Tagesordnung.

Detaillierten Einblick in die Haushaltszahlen gab die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, Barbara Fetschele, in ihrem Finanzbericht zuerst rückblickend auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Das letzte Haushaltsjahr schloss im Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von rund 1,46 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit rund 2,17 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen beziffert sich auf runde 3,63 Millionen Euro.