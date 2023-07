Alte Reifen illegal in Wattenweiler entsorgt

In Wattenweiler verbrennt ein Mann nachts um drei Uhr alte Reifen im Lagerfeuer. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr entdeckte die Polizei Krumbach einen 28-jährigen Mann, der auf einem Anwesen in Wattenweiler in einem Lagerfeuer mehrere Altreifen verbrannte. Gegen den 28-Jährigen wird nun aufgrund einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit. (AZ)