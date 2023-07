Auto kracht bei Wattenweiler nachts in die Leitplanke

Einen nächtlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Wattenweiler in der Nacht auf Dienstag. Ein Auto war kurz vor Ortsbeginn von der Straße abgekommen.

In der Nacht auf Dienstag gegen 1.20 Uhr hat sich auf der B 16 zwischen dem Neuburger Ortsteil Wattenweiler und Ellzee ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto von Ellzee nach Wattenweiler. Ohne Fremdeinwirkung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Stehen und wurde im Frontbereich schwer beschädigt. Nach Angaben des Notarztes blieb der 57-Jährige unverletzt, wurde jedoch zur Abklärung in das Krankenhaus Günzburg gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro. Die Feuerwehr Wattenweiler wurde zur Absicherung und zum Ausleuchten der Einsatzstelle alarmiert. Auch banden die Feuerwehrleute auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstele vorbeigeleitet werden. Der Feuerwehreinsatz endete um 3 Uhr. (AZ)