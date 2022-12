Pkw prallt auf B 16 bei Wattenweiler gegen eine Leitplanke

Ein 22-jähriger Fahrer wird nach einem Unfall auf der B16 bei Wattenweiler in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er in eine Leitplanke geprallt ist.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag auf der B 16 bei Wattenweiler, bei dem sich ein 20-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er laut Bericht der Polizei mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Mit Blick auf seine erlittenen Verletzungen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. An der Leitplanke und am Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro. Am Unfallort befanden sich neben dem Rettungsdienst auch mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wattenweiler, berichtet die Polizei abschließend. (AZ)