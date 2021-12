So schützt sich Wiesenbach künftig gegen ein Hochwasser

Plus Im Gemeindebereich werden für zwei Projekte rund vier Millionen Euro investiert. Wie die weitere Planung aussieht.

Beim Hochwasserschutz für Wiesenbach gibt es einen wesentlichen Fortschritt. Die Freude war Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann anzumerken, als er die frohe Nachricht verkündete: Die Genehmigung des Landratsamtes Günzburg für das Rückhaltebecken in Oberwiesenbach ist da.