Thannhausen

vor 33 Min.

Jugendclub Büro stellt seine Arbeit in Thannhausen vor

Im Gewerbegebiet nahe dem Wertstoffhof befindet sich in der Carl-Zeiss-Straße der Jugendclub Büro in Thannhausen. Zwei Verantwortliche stellten jüngst im Stadtrat ihre Arbeit vor.

Plus Eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in Thannhausen ist der Jugendclub Büro. Zwei Verantwortliche erzählten im Stadtrat, wie es läuft.

Von Annegret Döring

Besuch hatten die Stadtratsmitglieder von Thannhausen in einer Sitzung von zwei Vertretern des Jugendclubs Büro. Vorstand Jan Brehmer und der Kassenverwalter Yannick Maier erzählten, was sich in dem Verein so tut und wie die aktuelle Arbeit aussieht.

Vor einem Jahr hätten die beiden die Geschäfte des Jugendclubs Büro übernommen. Nach der Corona-Pandemie sei es schwierig gewesen, den Thannhauser Jugendclub wieder zum Laufen zu bringen. Es sei ihnen jedoch gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen und so kämen etwa 20 Stammgäste regelmäßig zu den Öffnungszeiten.

