Ziemetshausen

vor 16 Min.

Nach Vorfahrtsverstoß kracht es auf der B300 bei Ziemetshausen

Bei einem Unfall bei Ziemetshausen entstand Blechschaden in Höhe von 5000 Euro.

Artikel anhören Shape

Am Rande der B300 kam es am Wochenende zu einem Verkehrsunfall, weil ein Senior einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen hat. Was passiert ist.

Einen Wochenendunfall meldet die Polizei von der B300. Demnach wollte am Sonntag gegen 15.15 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer von der Vesperbilder Straße kommend auf die B300 einbiegen bei Ziemetshausen. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt eines Fahrzeuges, das gerade einbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Aufgrund des Einbiegens waren die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gering, sodass die beiden Beteiligten laut Polizei unverletzt blieben. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. (AZ)

Themen folgen