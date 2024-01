Welche Themen 2023 für Ziemetshausen wichtig waren

Rückblick und Ausblick von Bürgermeister Ralf Wetzel beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde. Bei diesem gibt es auch eine ganz besondere Ehrung.

2023 war ein ereignisreiches Jahr für Ziemetshausen. Deutlich wurde dies beim Neujahrsempfang, bei dem Bürgermeister Ralf Wetzel auf das Jahr 2023 zurückblickte. Gekommen waren zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Landrat Dr. Hans Reichhart hob die gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Marktgemeinde hervor. “ Bürgermeister Wetzel verlieht an Allgemeinarzt Peter Feil für sein "herausragendes Engagement für die Allgemeinheit" die Ehrennadel, die zweithöchste Auszeichnung der Marktgemeinde (weiterer Bericht dazu folgt). Voraussichtlich im Herbst kann in Ziemetshausen die neue Kita eröffnet werden.

Wetzel hob er das herausragende Engagement auf Vereinsebene hervor und dankte allen, die sich als wichtige Säule zum Gemeinwohl in der Marktgemeinde aktiv oder passiv beteiligt haben. Er äußerte den Wunsch und die Bitte, diese stützende Kraft und Stärke auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Dem Bürgerengagement sind nicht nur die Brezenhurre, der erfolgreiche Kabarettauftritt vom Broadway-Joe in der Taferne oder die diversen Veranstaltungen für die Jugend zu den Kinderkulturtagen zu verdanken. Auch die Köhlerei vom Heimatverein, die herausragenden kirchlichen Feierlichkeiten in Maria Vesperbild, die Seniorenbetreuung im Pfarrsaal, der Radlspaßtag, der Christkindlesmarkt, das Weihnachtskonzert der Musikvereinigung und das Adventssingen in der Pfarrkirche wären ohne den immensen Einsatz von zahllosen ehrenamtlich tätigen Bürgern nicht möglich.

In Ziemetshausen entsteht eine neue Kindertagesstätte

Für Bevölkerung und Rathaus mit Bürgermeister Wetzel und seinem Team war der Spatenstich zur neuen Kindertagesstätte an der Vesperbilder Straße, aber auch die Neugestaltung der Außenanlagen rund ums Rathaus von großer Bedeutung. Ein Meilenstein für die Marktgemeinde und die gesamte Bevölkerung der näheren Umgebung war die letztendliche Vereinbarung mit den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, die örtliche Arztpraxis ab 2024 in ein Medizinisches Vorsorgezentrum (MVZ) umzuwandeln.

Der Donautal-Radelspaß war 2023 eine prägende Veranstaltung für Ziemetshausen. Foto: Peter Bauer (Archivbild)

Damit beginnt nahtlos auch schon der Ausblick auf das neue Jahr. Binnen Jahresfrist ist es gelungen, die Praxis von Peter Feil in ein medizinisches Versorgungszentrum für Allgemeinmedizin zu überführen. Damit ist Ziemetshausen der erste allgemeinmedizinische MVZ-Standort im Landkreis Günzburg. Mit dieser Ausrichtung ist zum einen die allgemeinmedizinische Versorgung in Ziemetshausen gesichert. Zum anderen kann durch die direkte Anbindung an die übrigen fachärztlichen MVZ der Kreiskliniken sowie den Kreiskliniken selbst eine bestmögliche medizinische Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Nicht unerwähnt darf dabei auch bleiben, dass damit die Existenz der örtlichen Apotheke gesichert ist. Für die Bevölkerung bietet das MVZ mit den Ärzten Dr. Julia Lessing und Dr. Stefan Weber übrigens am Samstag, 27. Januar einen Tag der offenen Tür. Das große Engagement von Peter Feil hatte diese Entwicklung maßgeblich ermöglicht.

Neben den auf allen Ebenen traditionellen Veranstaltungen im Jahresverlauf werden die Eröffnung der neuen Kita im Herbst und in dem Zusammenhang die Übernahme der Trägerschaften beider Kita-Einrichtungen durch Organe der Diözese Augsburg am 1. September Höhepunkte im Jahr 2024 darstellen.

