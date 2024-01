Maria Vesperbild

Michael Menzinger ist neuer Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild

Plus Der Nachfolger von Erwin Reichart in Maria Vesperbild hat mit dem Thema Wallfahrt bereits Erfahrung. Wie der Übergang im Wallfahrtsort abläuft.

Maria Vesperbild? Der neue Wallfahrtsdirektor denkt dabei auch an seinen Erstkommunionsausflug, der ihn in jungen Jahren in den bekannten Wallfahrtsort geführt hat. Nun tritt der 50-jährige Pfarrer Michael Menzinger in Maria Vesperbild die Nachfolge von Erwin Reichart an, der sich Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet. Menzinger kennt durch seine verschiedenen Stationen als Geistlicher Bayerisch-Schwaben gut. Seit 2014 ist er Leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Und er hat bereits "Wallfahrtserfahrung". Denn zu dieser Pfarreiengemeinschaft gehört auch die Wallfahrt Maria Beinberg. Nun wechselt er vom Altbayerischen ins Schwäbische. Das Bistum Augsburg hat jetzt auch mitgeteilt, wann Menzinger offiziell in sein Amt eingeführt wird.

Menzingers Vorgänger, der aus dem Allgäu stammende Monsignore Erwin Reichart hatte im Jahr 2018 als Wallfahrtsdirektor die Nachfolge von Prälat Dr. Wilhelm Imkamp angetreten, der rund 30 Jahre an der Spitze der Wallfahrt in Maria Vesperbild stand. Am Sonntag, 28. Januar, seinem 70. Geburtstag, wird er sich ab 10.15 Uhr (Messe und Empfang im Pilgerhaus) in Maria Vesperbild feierlich verabschieden. Mit Blick auf seine Gesundheit hatte er seinen Abschied schon vor einigen Monaten angedeutet.

