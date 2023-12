Ziemetshausen

Welche Themen aktuell die Marktgemeinde Ziemetshausen bewegen

Über die Zukunft des Schlosses Seyfriedsberg wurde auch auf der jüngsten Bürgerversammlung in Ziemetshausen gesprochen.

Was war und ist wichtig für die Marktgemeinde Ziemetshausen? Darüber sprach Rathauschef Ralf Wetzel ausführlich bei der jüngsten Bürgerversammlung. Unter anderem ging es um die Zukunft des Schlosses Seyfriedsberg (wir berichteten) und die Zukunft der Sing- und Musikschule Ziemetshausen.

Trotz monatelangen Bemühungen der Marktgemeinde ist es nicht gelungen, für die alteingesessene Sing- und Musikschule Ziemetshausen eine neue Leitung zu finden. Das Angebot der Einrichtung soll künftig durch eine Kooperation mit der Musikschule Stauden gesichert werden. Es wird versucht, dass der Unterricht bei vorhandener Nachfrage weiterhin in Ziemetshausen stattfinden kann, dazu lief kürzlich ein Interessenbekundungsverfahren (wir berichteten). Mit der Chorgemeinschaft und der Musikvereinigung ist man in enger Abstimmung, um auch deren Interessen in Bezug auf musikalische Ausbildung mitzuberücksichtigen. Das Gemeindeoberhaupt hofft, bis Jahresende hier eine Entscheidung herbeiführen zu können.

