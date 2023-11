Ziemetshausen

Droht das Aus? So will Ziemetshausen seine Musikschule retten

Plus Ziemetshausen hat mittlerweile die kleinste Sing- und Musikschule im Freistaat und steht vor einer ungewissen Zukunft. Eine Kooperation soll den Schulbetrieb sichern.

Ein Instrument lernen wirkt sich bei Kindern positiv auf die Entwicklung ihrer kognitiven, multisensorischen und sozialen Fähigkeiten aus, das belegen viele Studien. Eine tiefgründige und individuelle musische Förderung kann der Schulmusikunterricht jedoch nicht leisten – zumindest sieht der Lehrplan eine umfassende Musikerziehung nicht vor. Diese muss, oft privat ausgelagert, in der Freizeit stattfinden. Viele Instrumentallehrerinnen und -lehrer sind mit Herzblut dabei, Kindern etwas beizubringen. Doch wie so oft gibt es auch in der Musikbranche einen Fachkräftemangel. Eigentlich stünde die kommunale Musikschule Ziemetshausen aus personellen Gründen vor dem Aus. Doch Bürgermeister Ralf Wetzel hat bereits eine Lösung parat: eine Kooperation mit der vereinsgeführten Musikschule Stauden in Fischach.

Immer mehr Instrumentallehrer arbeiten an bayerischen Schulen

"Unsere Musikschulleiterin hat sich in den bayerischen Schuldienst verabschiedet", erklärt Wetzel im Gespräch mit unserer Redaktion. Daraufhin sei die Stelle ausgeschrieben worden, doch Ziemetshausen konkurriere mit anderen Sing- und Musikschulen. "Du bekommst als Musikschule im ländlichen Raum nicht mal eine Bewerbung. Musikpädagogen können sich Anstellungen zwischen Grund-, Mittel- und Realschulen aussuchen. Wer kann, wechselt in den Schuldienst."

