Ziemtshausen

vor 48 Min.

Die Ziemetshauser Hausarztpraxis öffnet wieder

Plus Welche Lösung es für die Ziemetshauser Hausarztpraxis mit Dr. Peter Feil gibt, was die Kreiskliniken mit der Sache zu tun haben und was dies für Patienten bedeutet.

Von Peter Bauer

Diese Nachricht lässt in Ziemetshausen und Umgebung wohl so manchen aufatmen. Die seit Ende März geschlossene Hausarztpraxis wird am Donnerstag, 1. September ihren Betrieb wieder aufnehmen. Federführend ist dann Dr. Peter Feil. Der 74-jährige war bekanntlich schon früher lange Zeit als Arzt tätig. Derzeit laufen Verhandlungen mit dem Ziel, dass die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach als Partner einsteigen.

