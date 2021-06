Berlin/Kassel

NS-Vergangenheit: Die Kunst der Verdrängung auf der Documenta

Der Kunsthistoriker Werner Haftmann (links) prägte die erste Documenta wie auch die beiden darauf folgenden. Hier bei der Eröffnung der Documenta 2 im Jahr 1959 in typischer Pose als Erklärer moderner Kunst. In der ersten Reihe rechts der Documenta-Initiator Arnold Bode.

Plus Die Documenta gilt als Inbegriff von Weltoffenheit, die NS-Vergangenheit ihres Mitgründers Werner Haftmann stellt dies in ein neues Licht. Das Deutsche Historische Museum zeigt, wie es wirklich war.

Von Stefan Dosch

Wenn auf den Tag genau in einem Jahr, am 18. Juni 2022, die Documenta 15 ihre Türen öffnet, dann wird die dieses Mal von einem indonesischen Kuratorenkollektiv verantwortete internationale Monumentalausstellung in Kassel sich einmal mehr als weltoffen, politisch wach und ästhetisch relevant präsentieren. Dieses Image pflegt das alle fünf Jahre stattfindende Kunstspektakel gerne, und von dieser Gloriole umgeben hat es sich denn auch seit langem festgesetzt im allgemeinen Bewusstsein. Eigentlich schon seit der ersten Documenta im Jahre 1955. Doch der Boden, aus dem sich diese Erzählung speist, ist ins Schwanken geraten.

