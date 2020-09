26.09.2020

"Die Physiker" im Martini-Park: Wir befinden uns im Irrenhaus

Plus Friedrich Dürrenmatts arge Komödie "Die Physiker" eröffnet als Gewinn die Spielzeit des Staatstheaters im Martini-Park. Im Irrenhaus geht es um Beruhigung - und die Weltherrschaft.

Von Rüdiger Heinze

Es ist eine hinreißende Szene zum Staatstheater-Spielzeitauftakt in Augsburgs Martini-Park: drei Halbwüchsige verabschieden sich von ihrem leiblichen Vater mit einem die Schuhe ausziehenden Blockflötentrio, während der neue Stiefvater falsch dirigiert und Albert Einstein vor Rührung schluchzt.

So etwas kann nur erfunden sein – oder in der Klapse, in der Nervenheilanstalt, geschehen. Friedrich Dürrenmatts Welterfolgsstück „Die Physiker“, genannt eine Komödie, endend in einer Tragödie, wird mal wieder am Lech gegeben – und nimmt neu gefangen: Fein säuberlich, ganzheitlich und im Detail, wird durchexerziert, wie grotesk es in einem Irrenhaus zugehen kann.

Zum Glück nerven "Die Physiker" das Augsburger Publikum im Martini-Park

Alle scheinen unter Drogen zu stehen, die männlichen Insassen wie das weibliche medizinische Personal. Regisseurin Antje Thomas und Ausstatter Florian Barth haben generalstabsmäßig eine Atmosphäre falscher zwanghafter Harmonie und klinischer Perfektion erzeugt. Alles ist hier auf professionelle Beruhigung angelegt – bis die grausame Pointe der Weltmacht-Übernahme durch eine Frau, durch Frau Doktor von Zahnd (Ute Fiedler), das böse Ende setzt. Es ist doch so: Von den Geschehnissen in einem Irrenhaus hängt sowohl tatsächlich als auch im übertragenen Sinn ab, ob die Welt hops geht.

Dieser Abend ist ein Gewinn – auch wenn er manchmal so nervt, wie eben ein Landeskrankenhaus mit seiner Besatzung nerven kann. Frau Doktor und die Schwestern üben sich im einlullenden Singsang, die Patienten in ihren Marotten. Dabei haben für diesmal die Männer die Nase vorn: Sebastian Müller-Stahl ist ein ganz starker Physiker Möbius, der plemplem spielt, aber als einziger des Geschehens die Konsequenzen längst entfesselter globaler Wissenschaftsforschung durchschaut.

Der bitterschwarze Humor von Dürrenmatts „Physiker“ ist im Grunde ein jüdischer: Lachen im Entsetzen.

Wir wünschen der Augsburger Nervenheilanstalt aus gegebenen Anlass ein volles Haus.

