Faszination Stricken: Von Leidenschaft, Trend und Spionage

Plus Stricken ist alles andere als eine harmlose, behäbige Angelegenheit. Politische Aktivisten nutzten es ebenso wie Geheimdienste und Demonstranten gegen Donald Trump.

Bevor es nun um Proteste in Washington, Spionage mittels Maschen, um Ungehorsam, Aufstand und Revolution geht, soll erst einmal diese Geschichte erzählt werden. Das Drama begann vor fünf Jahren: Mein Sohn war für ein Jahr im Ausland, die Lederhose zu Hause im Schrank – und ich mit einer grandiosen Idee für ein Geburtstagsgeschenk. Ein selbst gestrickter Trachtenjanker, ach was, ein cooler Trachtenhoodie, genau das Richtige, lässig für den Sohn und praktisch für die Mutter, weil das Teil ja erst fertig sein muss, wenn er wieder zurück ist.