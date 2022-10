WG-Casting: Man kann nicht auf alles vorbereitet sein

Plus München, Berlin, Hamburg: Jeder Quadratmeter Wohnraum ist heiß begehrt – vor allem bei Studentinnen und Studenten. Doch vor dem Wohnglück kommt das WG-Casting.

Mit großen Augen schaut sich die junge Frau um. Ihre Augen gleiten über den Dielenboden, schweifen zum Stuck an der Zimmerdecke und blicken auf den Balkon, der direkt von der Küche abgeht. Hier könnte sie bald leben, falls sie die Bewohner dieser Wohnung von sich überzeugen kann. Sie wird am Küchentisch sitzen und sich den Fragen der Jury stellen. Welches Gemüse bist du und warum? Wie sieht ein perfekter Sonntag für dich aus? Kannst du einen Wasserhahn reparieren? Die Antworten werden entscheidend sein.