Kommt AC/DC in diesem Jahr erstmals zum Wacken Open Air?

AC/DC kommt in diesem Jahr für neun Konzerte nach Deutschland. Aber ist das alles? Fans spekulieren, dass ein weiterer Auftritt folgen wird – nämlich auf dem Wacken Open Air.

Ganze neun Mal wird AC/DC in diesem Jahr in Deutschland auftreten. Nachdem die Gerüchteküche um eine Tour der Australier lange gebrodelt hatte, sind die Termine nun bekannt. Das erste Konzert in Deutschland findet am 17. Mai in Gelsenkirchen statt, das letzte am 31. Juli in Hannover. Doch Metal-Fans vermissen einen wichtigen Termin – nämlich den des Wacken Open Airs.

Lücke im ACDC-Tour-Plan während Wacken Open Air 2024

Es gibt Spekulationen, dass AC/DC in diesem Jahr erstmals dort auftreten könnte. Anlass dazu bietet der Tourplan der Band. Denn während des Wacken Open Airs weist dieser eine Lücke auf. Am 31. Juli findet zwar noch ein Konzert in Hannover statt, die nächste Show ist dann aber erst am 9. August im belgischen Dessel geplant.

Gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag wollte der Wacken-Veranstalter die Spekulationen nicht bestätigen. Die Planungen für das Line-up in diesem Jahr seien "weitgehend abgeschlossen". Zudem sagte er: "Zu AC/DC habe ich keinerlei Informationen." Eine klare Absage für einen Auftritt von AC/DC gab es vom Veranstalter aber nicht.

Scorpions, Korn und Amon Amarth Headliner bei Wacken-Festival – und AC/DC?

Die Headliner des Wacken Open Airs 2024 stehen bereits seit einiger Zeit fest. Die Scorpions, Korn aus den USA und Amon Amarth aus Schweden werden nach Schleswig-Holstein kommen. Zudem steht Gene Simmons, Sänger der Band Kiss, auf der Bühne. Und auch die deutschen Bands Blind Guardian und In Extremo werden dabei sein.

Fans, die wegen eines möglichen Auftritts von AC/DC zum Wacken Open Air wollen, haben schlechte Karten. Denn das Festival ist bereits ausverkauft. Die 85.000 Tickets waren laut Veranstalter in einer neuen Rekordzeit von nur viereinhalb Stunden vergriffen. Für die Konzerte der AC/DC-Tour beginnt der Vorverkauf hingegen erst am Freitag (16. Februar) um 11 Uhr auf Eventim.

