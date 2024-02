Adele für zehn Konzerte in München: Wann und wie kommt man an Tickets?

Sängerin Adele wird in diesem Jahr für zehn Konzerte nach München kommen. Geplant sind riesige Shows an der Messe mit bis zu 80.000 Fans pro Abend.

Zehn Konzerte, alle am selben Ort, mit bis zu 80.000 Fans pro Abend: Sängerin Adele kommt im August für zehn Open-Air-Shows nach München. Damit spielt sie zum ersten Mal seit 2016 wieder auf dem europäischen Festland. Erst wurden nur vier Konzerte angekündigt. Wegen der hohen Nachfrage wird es nun aber ganze zehn Shows gaben. Die Konzertreihe in München wird die einzige Gelegenheit sein, die Britin in diesem Jahr in Europa live sehen zu können.

Adele 2024 in München: Termine im Überblick

Auf dem Gelände der Messe wird eine Open-Air-Arena speziell für die Konzerte errichtet. Das sind die Termine im Überblick:

2. August 2024

3. August 2024

9. August 2024

10. August 2024

14. August 2024

16. August 2024

23. August 2024

24. August 2024

30. August 2024

31. August 2024

Adele in München: Ticket-Vorverkauf startet bald

Der sogenannte "Artist Presale" beginnt am Mittwoch (7. Februar). Bis Montag (5. Februar) um 18 Uhr konnten sich Fans kostenlos auf der offiziellen Webseite von Adele registrieren. Jeder, der sich registriert, erhält am Dienstag rechtzeitig einen Link zum Vorverkauf per Mail. Die Registrierung garantiert allerdings kein Ticket. Der "Artist Presale" findet am Mittwoch gestaffelt beim Ticketanbieter Ticketmaster statt:

um 10 Uhr: Tickets für Konzerte am 2., 3., 9. und 10. August 2024

um 14 Uhr: Tickets für Konzerte am 14., 16., 23. und 24. August 2024

um 18 Uhr: Tickets für Konzerte am 30. und 31. August 2024

Auch Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom oder RTL+ bekommen vor dem offiziellen Verkaufsstart eine Chance auf Tickets. Ab Donnerstag (8. Februar) um 10 Uhr gehen die "Prio Tickets" in den Verkauf. Voraussetzung, um daran teilzunehmen, ist ein Privatkundenvertrag samt Kundenlogin bei der Deutschen Telekom oder ein (kostenpflichtiger) Account bei RTL+ (Max oder Family-Abo).

Der offizielle Vorverkauf bei Ticketmaster beginnt dann am Donnerstag (8. Februar) um 14 Uhr. Um dort Tickets zu ergattern, ist ein Account nötig. Einen Tag später gibt es auch an anderen Vorverkaufsstellen Tickets für die Konzerte.

Adele war das letzte Mal 2016 für Konzerte in Europa

Das letzte Mal war Adele vor etwa acht Jahren im Rahmen der Welttournee zu ihrem Album "25" mit Konzerten in zahlreichen europäischen Ländern zu Gast. In Deutschland spielte sie insgesamt sechs ausverkaufte Konzerte in den größten Arenen in Berlin, Hamburg und Köln. Etwa einenhalb Jahre lang reiste sie mit der Tournee um die Welt. Bis Juni 2024 tritt Adele im The Colosseum at Caesars Palace in Las Vegas auf.