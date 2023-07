Andreas Gabalier geht 2024 wieder auf Tour: Ticketvorverkauf startet morgen

Der Tour-Marathon von Andreas Gabalier geht im kommenden Jahr weiter. Neben seinem Konzert im Münchner Olympiastadion stehen fünf weitere Auftritte auf dem Plan. Tickets dafür gibt es ab morgen.

"Der Dirndl-Wahnsinn geht weiter", lautet das Motto der Tour von Andreas Gabalier. Nachdem in diesem Jahr noch ganze neun Konzerte anstehen, geht die Tour des Österreichers im Frühjahr 2024 in die zweite Runde. Insgesamt fünf Open-Air-Konzerte sind neben seiner Show im Münchner Olympiastadion im Mai und Juni in Deutschland geplant. Der Ticketvorverkauf dafür startet bereits am Freitag.

Andreas Gabalier 2024: Termine der Konzerte

Andreas Gabalier kommt im kommenden Jahr für fünf weitere Konzerte nach Deutschland. Das sind die Termine im Überblick:

25. Mai 2024: Bad Segeberg

31. Mai 2024: Oberhof

1. Juni 2024: Dresden

7. Juni 2024: St. Goarshausen

8. Juni 2024: Iffzheim

Tickets für Andreas Gabalier 2024 ab morgen im Vorverkauf

Der Ticketvorverkauf für die Konzerte von Andreas Gabalier im kommenden Jahr in Deutschland startet am Freitag, 28. Juli 2023, um 14 Uhr. Zu den Preisen gibt es bislang keine Informationen.

Andreas Gabalier tritt 2024 im Münchner Olympiastadion auf

Auch die bayerischen Fans von Andreas Gabalier gehen im kommenden Jahr nicht leer aus. Nachdem er heuer bereits in der ausverkauften Olympiahalle aufgetreten ist, kehrt er 2024 für ein Konzert nach München zurück. Am 22. Juni tritt er im Olympiastadion auf. Der Ticketvorverkauf für die Show "Olympiastadion 5.0 – Die Rückkehr" ist bereits gestartet. Bei Eventim kosten die Eintrittskarten je nach Kategorie zwischen 72 und 126 Euro.

Andreas Gabalier: Termine der Konzerte 2023

Wer nicht bis zum kommenden Jahr warten will, hat auch heuer noch mehrere Chancen, Andreas Gabalier live zu sehen. Es stehen noch neun Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Das sind alle Termine 2023 im Überblick: