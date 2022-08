Neuer Film: So sieht Johnny Depp als König Ludwig XV. aus

Nachdem man zuletzt fast nur Bilder aus dem Gerichtssaal von ihm sah, steht Johnny Depp jetzt wieder vor einer Filmkamera. In "Jeanne du Barry" spielt er König Ludwig XV. Davon gibt es jetzt ein Bild.

Johnny Depp steht nach dem Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard wieder für einen Film vor der Kamera. In "Jeanne du Barry" von Regisseurin und Schauspielerin Maiwenn Le Besco spielt er den französischen König Ludwig XV. Die Produktionsfirma Why Not Productions hat nun ein erstes Bild des Schauspielers in dieser Rolle veröffentlicht. Auf dem Foto sieht man den 59-Jährigen mit Pelzhut und einer weißen Lockenperücke. Sein Gesicht ist weiß gepudert und seine Augen sind mit einem schwarzen Tuch verbunden.

Bereits Ende Juli haben die elfwöchigen Dreharbeiten zu dem Film "Jeanne du Barry" begonnen. Das berichtet das Branchenblatt Deadline.com. Gedreht werden soll im Schloss Versailles, in weiteren Schlössern rund um Paris und in einem Studio. In dem Drama geht es um Beziehung des Königs mit seiner letzten Maitresse Jeanne Du Barry (Maïwenn), die aus armen Verhältnissen stammte.

"Jeanne du Barry": Handlung des Films mit Johnny Depp

Im Fokus des Films steht laut einem Bericht von filmstars.de die titelgebende Jeanne du Barry. Diese wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Sie nutzt ihre Intelligenz und ihren Ehrgeiz, um sich die soziale Leiter nach oben zu kämpfen. Sie bandelt als Kurtisane mit einem Adeligen an, wird seine Frau und kommt so zu ihrem Namen. Als sie König Ludwig XV. kennenlernt, verliebt sie sich in ihn. Von ihrer Vergangenheit als Kurtisane weiß der aber nichts. Er lädt sei ein, mit ihm im Schloss Versailles zu leben und löst damit einen Skandal aus.

Johnny Depp in "Jeanne du Barry": Erster Film nach drei Jahren

Für Depp ist es der erste Dreh nach dem Film "Minamata" vor drei Jahren. Zuvor machte der "Fluch der Karibik"-Schauspieler zwar etliche Schlagzeilen, aber nicht wegen seines Jobs. Seine Ex-Frau Amber Heard hatte Depp Gewalt vorgeworfen. Das schadete seiner Karriere. 2020 wurde er in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt. Der Schauspieler hatte kurz zuvor einen Prozess in Großbritannien gegen das Boulevardblatt Sun verloren. Depp hatte wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe Heard körperlich misshandelt.

In dem Verleumdungsprozess gegen Heard in den USA hatte der 59-Jährige Anfang Juni aber einen weitgehenden Sieg errungen. Die Jury sprach dem "Fluch der Karibik"-Star hohen Schadenersatz zu.