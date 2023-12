Karikaturen

vor 46 Min.

Ein Premier in Affengestalt

Plus Karikaturen haben in England eine lange Tradition. Im 18. Jahrhundert wurde der Zeichner James Gillray zum Star. Eine Ausstellung zeigt eine Auswahl seiner provokanten Werke.

Von Susanne Ebner Artikel anhören Shape

Der Toast springt heraus. Fast verbrannt und mit dem irritiert wirkenden Gesicht von Rishi Sunak auf der Vorderseite der quadratischen Brotscheibe ist er eine Metapher für die schwindende Macht des britischen Premierministers. Denn wer in Großbritannien „toast“, also angeröstet ist, steckt in der Klemme. Die Karikatur des Briten Christian Adams ist eine von vielen, die sich in diesen Tagen über den konservativen Politiker und die zerrüttete Tory-Partei lustig machen.

Bissige politische Zeichnungen haben im Königreich eine lange Tradition. Dabei entwickeln Cartoonisten wie Peter Brookes, der täglich für die Times zu Stift und Papier greift, ihren eigenen, unverwechselbaren Stil. Einer der wichtigsten Vertreter, und wohl der erste echte Star unter den Karikaturisten, war der Engländer James Gillray, geboren im Jahr 1756. Seinem Werk ist eine Ausstellung im Gainsborough's House in der englischen Kleinstadt Sudbury, etwa eine Zugstunde von London entfernt, gewidmet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen