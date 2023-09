Porträt

18:00 Uhr

Sportsmann im Film wie auf dem Feld: John David Washington im Porträt

Plus Touchdown in Hollywood: Erst spielte John David Washington Football, jetzt kämpft er als Schauspieler in "The Creator" gegen künstliche Intelligenz.

Von Veronika Lintner

Im American Football lösen sie Konflikte ohne Diplomatie. Attacke auf den Balldieb, rrrrrums, Bodycheck. Da liegt der Kontrahent auf dem Feld, frisch gepflückt. Damals musste sich John David Washington noch gegen solche sportliche Gegner stellen, als er bei den Hamburg Sea Devils spielte. Deutsche Football-Liga, 2007 bis 2009. Aber den Ball hat er inzwischen gegen Rollen getauscht, der Ex-Sportler ist heute Schauspieler. Im Science-Fiction-Film "The Creator" steht er jetzt als Held vor einem Gegner ohne Helm: Eine künstliche Intelligenz will die Menschheit auslöschen. Wie besiegt man so eine KI? Bodycheck? Vielleicht hat sich John David ja von seinem Vater beraten lassen. Denn der zählt zur Riege der Hollywood-Götter.

Der Plot von "The Creator": In New Asia soll US-Spezialagent Joshua (John David Washington) den mysteriösen KI-Architekten Nirmata finden. Foto: 20th Century Studios, dpa

John David Washington hat einen prominenten Vater

1984 kam John David in Kalifornien zu Welt, als Sohn von Washington. Denzel Washington. Zweifach Oscar-dekoriert, wandelbar als Herzensbrecher ("Mississippi Masala"), Knochenbrecher ("The Equalizer"), Schwerverbrecherjäger ("Training Day"). Sein Sohn John David hatte früh die Wahl, nicht zwischen großen Schauspielrollen, aber zwischen seinen Talenten Football, Basketball, Leichtathletik. Als Footballer kam John Davids Karriere in Hamburg und Düsseldorf ins Laufen, dort liebte man ihn: freundlich, witzig, fleißig, ein Kumpel. Aber, griechisch-tragisch: Seine Achillesferse ist seine Achillessehne. Die riss eines Tages beim Spiel, er musste alle Sportträume begraben.

