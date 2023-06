Rammstein spielt Konzert in München und verzichtet auf Penis-Kanone

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann überschatten das Konzert in München. Vor dem Olympiastadion protestieren rund 50 Menschen. Die Band verzichtet auf ein Lied - und verlässt die Bühne ohne Worte.

Sie hängen über dem Geländer und jubeln ihm zu. Stundenlang haben Hardcore-Fans ausgeharrt, um bei Rammstein in der ersten Reihe zu stehen. Wie ein Fürst aus der Hölle steigt Sänger Till Lindemann in nebelumwobenen Rotlicht aus dem Bühnengraben und thront über ihnen. Muskulös, martialisch, rußverschmiert. Näher werden sie ihm an diesem Abend nicht kommen. Denn der Graben zwischen dem Frontman und den Fans bleibt leer. Die berüchtigte Row Zero gibt es nicht mehr.

Bei früheren Rammstein-Konzerten standen dort viele junge Frauen. Sie sollen gezielt rekrutiert worden sein, um bei anschließenden Aftershow-Partys Lindemann als Sexpartnerinnen zugeführt worden sein. In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Frauen zu Wort gemeldet, die dem 60-Jährigen Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorwerfen. Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des NDR sollen Betroffene teils unter Drogen gesetzt und vom Sänger sexuell bedrängt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung, doch die Vorwürfe wiegen schwer, auch aus Sicht vieler Fans, wie sich beim Konzert im Münchner Olympiastadion zeigt.

Rammstein-Fans geht es vorwiegend um die Musik und eine großartige Show

„Wenn das früher rausgekommen wäre, hätte ich mir kein Ticket gekauft“, sagt ein junger Mann, der mit drei Freunden da ist. „Ich glaube nicht, dass all diese Frauen lügen, aber noch ist nichts Konkreteres bewiesen.“ Seine Karte zu verkaufen sei keine Option gewesen. Eine junge Frau, die mit ihrem Partner aus Norddeutschland angereist, sieht es ähnlich. „Wir haben lange diskutiert, ob wir hingehen sollen. Es hat einen komischen Beigeschmack, trotz solcher Vorwürfe jetzt hier zu sein.“ Aber in erster Linie gehe es um die Musik und eine großartige Show.

Dabei sollte München das größte Spektakel der Rammstein-Tour werden. Vier Konzerte, 240.000 Fans. Noch nie habe es so viele Besucherinnen und Besucher „bei einer zusammenhängenden Serie von Auftritten“ gegeben, hieß es großspurig auf der Website des Olympiaparks München. Offiziell waren die Tickets – wie bei Rammstein-Konzerten üblich – Monate im Voraus ausverkauft. Doch wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann hatten sich hunderte Fans gegen einen Besuch entschieden und ihre Tickets zum Weiterverkauf angeboten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Influencerin Kayla Shyx erzählt auf YouTube von ihren Erfahrungen auf einem Rammstein-Konzert. Video: Kayla Shyx/Youtube

Laut war es schon vor dem Konzert. Rund 40 Aktivistinnen hatten gegen das Konzert protestiert, hielten Schilder mit Aufschriften wie „Keine Show für Täter“ oder „Das Oper ist nie schuld“ in der Hand und skandierten Sexismus zu bekämpfen. Währenddessen pilgern Fans in Rammstein-Shirts vorbei, kopfschüttelnd, grinsend. Manche werden aggressiv, filmen die Demonstrantinnen oder äußern Vergewaltigungsfantasien.

Lesen Sie dazu auch

Ein Dickbäuchiger im Londsdale-Shirt und Bier in der Hand pöbelt, was der Scheiß soll, die Demonstrantin am Megafon kontert mit einem „Verpiss dich, du Fascho!“ Die Fronten um Rammstein sind verhärtet. Vorwürfe über Gewaltverherrlichung, Frauenfeindlichkeit und rechte Tendenzen musste sich die Band von Anfang angefallen lassen. Aber so direkt wie an diesem Abend standen sich Gegner und Anhängerinnen selten gegenüber. Manche Fans bleiben stehen, diskutieren. Man müsse die Kunst vom Künstler trennen, sagen viele. Es gehe um die Musik und eine gute Show.

Keyboarder Flake gibt wie gewohnt den Blödkopf in dem ganzen Zirkus

Die liefert Rammstein dann auch – auf gewohnt fetter Bühne mit gewohnt fettem Sound. Zur Eröffnung des durchchoreografierten Theaters ertönt Händels „Feuerwerksmusik“ aus den Lautsprechern, die zum Rammstein-Logo geformte Leinwand fährt nach oben und 70.000 Fans erheben sich. Sie kennen die Spielregeln und gehorchen brav. Ein Knall, schwarze Rauchschwaden wabern durchs Stadion und die sechs Musiker holzen drauf los.

Ohne Ansprache, nur mit einer Lautsprecheransage vorneweg, man möge sein Handy einstecken. Achtung Ironie, denn kaum ein Spektakel liefert so viele instataugliche Fotos und Videoschnipsel wie ein Rammstein-Konzert. Raketen, Feuerfontänen, Flammenwerfer – alles dabei. Also erst mal Smartphone raus und draufhalten auf das Gekrache und Gefeuere.

„Rammlied“, „Bestraf mich“, „Mein Herz brennt“, die Setlist steht. Das Schlagzeug dröhnt im Vier-viertel-Takt, wummernder Bass, harte Gitarren-Riffs und Lindemanns teutonenhafter Gesang samt rollendem R. Kommt alles pompös daher, ist am Ende aber brachial banal, denn wirklich Neues liefern Rammstein nicht. Klar, ein paar Songs vom 2022 erschienen Album „Zeit“ mögen die Fans noch nicht live gehört, aber der Rest ist alter Hut.

Zum Lied „Puppe“ schiebt Lindemann wie gehabt einen zweieinhalb Meter großen Kinderwagen über die Bühne, nur um die darin liegende Puppe abzufackeln, bis es Konfetti regnet und alle jubeln. Juchhe. Keyboarder Christian Lorenz alias Flake dreht im goldenen Glitzerstrampler seine Runden auf dem Laufband und gibt den Blödkopf in diesem Zirkus. Zum Song „Mein Teil“ wird er vom messerwetzenden Lindemann in blutiger Schürze obligatorisch im Riesenkochtopf gegart. Abgedroschene Zirkusnummern, die weder schocken noch rocken. Aber schon klar, alles Persiflage.

Bei Rammstein gehört Provokation zum Repertoire

Stil und Ästethik sind immer gleich, genau dafür werden Rammstein auch international gefeiert. Provokation ist Teil des Repertoires. Schon der Bandname polarisiert, denn er spielt auf die Air Base Ramstein an, auf der 1988 während einer Kunstflugschau 70 Menschen in den Flammen starben. Seit sich die Gruppe 1994 in Berlin gründete, ließen sie nichts aus, um zu schockieren. Porno, Kannibalismus, Nazisymbolik – Skandale und Grenzüberschreitungen gehören zum Markenzeichen.

Ihre Videos sind explizit, blutig, pornografisch und gewaltvoll. Wegen Deutschtümelei wurden der Band auch immer wieder rechtsextreme Tendenzen unterstellt. Kritikerinnen und Kritiker sahen sich bestätigt, als die Band im Video zu „Stripped“ Ausschnitte aus dem Olympia-Film von Leni Riefenstahl verwendete. Die Musiker reagierten nach massiver Kritik in gewohnter Rammstein-Manier. Sie veröffentlichten den Song „Links 2 3 4“, in dem es heißt: „Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, doch sehe ich dann nach unten weg, da schlägt es links.“

Den bekommen die Fans auch beim Konzert in München zu hören neben Klassikern wie „Du hast“, „Ich will“ oder das umstrittene „Deutschland“. Rammstein hatte den Song 2019 mit einem Vorabvideo beworben, in dem die Bandmitglieder in KZ-Kleidung und Stern auf der Brust am Galgen stehen. Der Zentralrat der Juden sah den Holocaust zu Marketingzwecken missbraucht.

Doch eine Änderung in der Setlist gibt es: Anders als bei den vorherigen Konzerten der Tour wird das Lied „Pussy“ gestrichen. Darin heißt es: „You’ve got a pussy, I have a dick, So what’s the problem? Let’s do it quick“. Auf diese Botschaft wollte Rammstein angesichts der Vorwürfe gegen Lindemann wohl verzichten. Und auch die auf die Darbietung: Normalerweise sitzt der Frontmann auf einer riesigen, penisförmigen Kanone und bespritzt das Publikum mit Schaum.

Sexuelle Übergriffe mit System: Das sind die Vorwürfe, die mehrere Frauen in den vergangenen Tagen gegen Lindemann erhoben. Am Montagabend stellte die Youtuberin Kayla Shyx ein Video online, in dem sie 36 Minuten lang die Anschuldigungen gegen Till Lindemann bekräftigt und von ihren Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert am 4. Juni 2022 berichtet.

Die Vorwürfe richten sich nicht gegen die Band, sondern explizit gegen den Sänger. Der fantasiert in seinen Texten schon mal über Vergewaltigungen, auch wenn er sich dabei hinter einem lyrischen Ich versteckt. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch, der Gedichte von Lindemann veröffentlichte, hat die Zusammenarbeit mit dem Rammstein-Sänger inzwischen beendet – wegen eines Pornovideos, in dem auch einer der Gedichtbände eine Rolle spielt.