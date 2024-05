Das plant das Staatstheater Augsburg für die Spielzeit 2024/25

Intendant André Bücker stellt den Spielplan der Saison 2924/25 am Staatstheater Augsburg vor. Musiktheater, Schauspiel, Ballett, die Digitalsparte und die Augsburger Philharmoniker planen viele neue Produktionen.

"Aberwitzig" lautet das Motto für den Spielplan der Saison 2024/25, den das Staatstheater Augsburg am Montag in der Brechtbühne vorstellte. "Viele Dinge können wir uns trotz immer größerer Massen an Informationen einfach nicht mehr erklären. In aberwitzigem Tempo, in ungekannter Rasanz prallen Meinungen aufeinander, wollen Fakten sein und fordern andauernd und damit ermüdend unsere ganze Aufmerksamkeit", erläuterte Intendant André Bücker. "Das Theater ist nicht das Medium, das die Antworten auf alle Fragen der Zeit parat hätte, aber es ist ein Ort, an dem man seine Gedanken, seinen Sinn sortieren kann und der zu konzentrierter Reflexion einlädt."Das Publikum erwartet ein umfangreiches Programm mit zehn Schauspielpremieren, neun neuen Musiktheaterproduktionen und jeweils vier Premieren in Ballett und Digitaltheater. Im Mittelpunkt der Konzertsaison der Augsburger Philharmoniker steht das Akkordeon. Erste Einblicke in das neue Programm bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer beim Theaterfest am 30. Juni.

Hier ein Überblick über das Programm:

Musiktheater

Gleich die erste Musiktheaterpremiere, Moritz Eggerts "Die letzte Verschwörung" (Deutsche Erstaufführung) in der Inszenierung von andré Bücker und unter der musikalischen Leitung von Domonkos Héja, widmet sich einer "aberwitzigen" Geschichte, die auf unterhaltsame Weise der Verbreitung alternativer Realitäten nachspürt. Premiere ist am 19. Oktober im Martinipark .

"Mathildes Liebestod" (performatives Musiktheater mit Musik von Arnold Schönberg und Richard Wagner ), Musikalische Leitung: Stefan Leibold , Regie: Yi Ling Heather Tan , Premiere am 23. November im Kühlergebäude Gaswerk

"La Cenerentola" (Oper von Gioachino Rossini ), Musikalische Leitung: Ivan Demidov , Regie: Manuel Schmitt , Premiere am 30. November 2024 im Martinipark

"The Last Night of the World" (Uraufführung von von Agustí Charles ), Musikalische Leitung: Sebastian van Yperen, Regie: Jorinde Keesmat, Premiere am 24. Januar 2025 in der Brechtbühne

(Uraufführung von von ), Musikalische Leitung: Sebastian van Yperen, Regie: Jorinde Keesmat, Premiere am 24. Januar 2025 in der "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" (Oper von Kurt Weill und Bert Brecht), Musikalische Leitung: Ivan Demidov, Regie: Jochen Biganzoli, Premiere am 25. Januar 2025 im Martinipark

"Così fan tutte" (Oper von W.A. Mozart), Musikalische Leitung: Domonkos Héja, Regie: Nora Bussenius, Premiere am 22. März 2025 im Martinipark

"Exportschlager" (Uraufführung von Simon Mack und Andreas Hillger ), Musikalische Leitung: Sebastian van Yperen, Regie: Elsa Vortisch , Premiere am 10. Mai 2025 in der Brechtbühne

(Uraufführung von und ), Musikalische Leitung: Sebastian van Yperen, Regie: , Premiere am 10. Mai 2025 in der "Un ballo in maschera" (Oper von Giuseppe Verdi ), Musikalische Leitung: domonkos Héja, Regie: Roman Hovenbitzer ,Premiere am 17. Mai im Martinipark

Schauspiel

Mit "hildensaga. ein königinnendrama" des österreichischen, vielfach preisgekrönten Autors Ferdinand Schmalz wird die Schauspielsaison am 21. September in der Brechtbühne eröffnet. Regie: Axel Sichrovsky

Eine Weihnachtsgeschichte (nach Charles Dickens ), Regie: Yvonne Kespohl, Premiere am 8. November 2024 im Martinipark

" Effi , Ach, Effi Briest " (von Moritz Franz Beichl ), Regie: Nina Mattenklotz, Premiere am 16. November 2024 in der Brechtbühne

"Perpetuum mobile" , (ein Stück Theater für unterwegs), Regie: David Ortmann , Premiere am 14. Dezember 2024 im Stadtraum

"Mord im Orientexpress" (von Agatha Christie ), Regie: Andreas Merz Raykov, Premiere am 20. Februar 2025 im Martinipark

"Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht" (Uraufführung von Dietmar Dath ), Regie: André Bücker , Premiere am 22. Februar in der Brechtbühne

" Nora " (von Hendrik Ibsen ), Regie: Susanne Lietzow , Premiere am 11. April 2025 im Martinipark



(von ), Regie: , Premiere am 11. April 2025 im "Weltwärts" (von Noah Haidle), Regie: David Ortmann, Premiere am 17. April in der Brechtbühne

"Gesänge vom Überleben*" Uraufführung von Tine Rahel Völcker ), Regie: Nicole Schneiderbauer , Premiere am 5. Juli 2025 in der Brechtbühne



"Der Vorgang" (interaktives Hörspiel von Ctherine Verlaguet) Regie: Nicole Schneiderbauer , Premierentermin noch nicht bekannt

Ein Klassenzimmerstück

(interaktives Hörspiel von Ctherine Verlaguet) Regie: , Premierentermin noch nicht bekannt Ein Klassenzimmerstück





Ballett

Ballettdirektor Ricardo Fernando eröffnet die Ballettsaison mit der Uraufführung " Frida " über Leben und Wirken der Malerin Frida Kahlo , Premiere ist am 28. September im Martinipark

"Made fo Two reloaded" Choreografien von Nikolaos Doede , Ricardo Fernando , Giovanni Napoli u.a., Premiere am 7. Dezember 2024 in der Brechtbühne

"New Comer" (Kammertanzabend) Premiere am 29. März 2025 in der Brechtbühne

(Kammertanzabend) Premiere am 29. März 2025 in der Internationale Ballett- und Tanzgala 2025 am 20. und 21. april 2025 im Martinipark





Freilichtbühne

"Evita " (Musical von Andrew Lloyd Webber ), Musikalische Leitung: Sebastian van Yperen, Regie: Florian Mahlberg Premiere am 21. Juni am roten Tor

"Game Music in Concert". Die Augsburger Philharmoniker spielen am 17. Juli 2025 Musik aus Videospielen.





Konzerte

Die Augsburger Philharmoniker haben in der Spielzeit 2024/25 die Akkordeonistin Olivia Steimel als Artist in Residence zu Gast. Ihr 160-jähriges Bestehen feiert das Orchester mit Solisten und Solistinnen aus den eigenen Reihen im Sinfoniekonzert.

"Sagenhaft" , 1. Sinfoniekonzert am 23. und 24. September 2024 im Kongress am Park

"American" , 2. Sinfoniekonzert am 28. und 29. Oktober im Kongress am Park

"C-Dur" , 3. Sinfoniekonzert am 9. und 10. Dezember im Kongress am Park

"Wandelbar" , 4. Sinfoniekonzert am 3. und 4. Februar 2025 im Kongress am Park

"Traum & Wirklichkeit" , 5. sinfoniekonzert am 3. und 4. März 2025 im Kongress am Park

"Ferne Zeiten" , 6. Sinfoniekonzert am 28. und 29. April im Kongress im Park

"Hommage" , 7. Sinfoniekonzert am 2. und 3. Juni im Kongress am Park

, 7. am 2. und 3. Juni im Kongress am Park "Ursprung", 8. sinfoniekonzert am 7. und 8. Juli im Kongress am Park





Digitaltheater

In einer erstmaligen Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste treffen in E.T.A . Hoffmanns "Der Sandmann" Marionetten und reale Welt aufeinander. Text und Regie: Florian Moch , ab Herbst 2024

"Ekklesia" , VR-Gaming von Benajamin Seuffert und Lukas Joshua Baueregger, ab Frühjahr 2025

"Data Shizzle" , ab März 2025 Streaming auf Twitch . TV

, ab März 2025 auf . "dolci. ingananni.zip" (experimentelle Oper von Tintin Patrones), ab April 2025

"Wonderland Ave." (von Sybille Berg ), Regie: Lukas Joshua Baueregger, Premiere am 28. Mai 2025 im Alten Rock Café





Der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 24/25 startet am 30. Juni (online über www.staatstheater-augsburg.de/spielplan oder beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg, Telefon 0821 324 49 00, E-Mail tickets@staatstheater-augsburg.de). Das Spielzeitblatt mit Programm und allen Informationen zur Saison 2024/25 ist online unter www.staatstheater-augsburg.de/aberwitzig verfügbar und liegt in allen Spielstätten des Staatstheater Augsburg aus.