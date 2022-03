Staatstheater Augsburg

vor 24 Min.

Hinter den Kulissen: Vier Mitarbeiter des Staatstheaters erklären ihre Aufgaben

Plus Damit eine Inszenierung gelingt, müssen viele Menschen am Staatstheater zusammenarbeiten. Vier Mitarbeiter stellen ihren Beruf hinter der Bühne vor.

Von Quirin Hönig

Eine Inszenierung am Theater ist ein Mosaik aus vielen verschiedenen Aufgaben, die im Zusammenspiel ein großes Gesamtbild ergeben. Damit Zuschauerinnen und Zuschauer eine vollendete Vorstellung erleben können, müssen viele Menschen ganz unterschiedlichen Funktionen und Jobs erfüllen. Einige bleiben dabei unsichtbar, weil sie nicht in das Scheinwerferlicht auf der Bühne treten, sondern ihre Arbeiten im Hintergrund leisten. Vier dieser Menschen erzählen, was sie am Staatstheater Augsburg machen und wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen