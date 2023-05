Theater Ulm

18:00 Uhr

Der Ballettchef Ulms verabschiedet sich standesgemäß

Plus Reiner Feistel wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. In seiner letzten Choreografie als Ballettchef in Ulm beschäftigt er sich mit der Vergänglichkeit.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Reiner Feistel hat die lange "Das will ich machen"-Liste seiner Karriere tatsächlich fast abgearbeitet: Er hat fast alles in Tanz umgesetzt, was er choreografieren wollte. Der Ballettchef des Theaters Ulm wird in diesem Jahr 65 und verabschiedet sich nach fünf Jahren an der Donau in den Ruhestand; ab September wird Annett Göhre die Sparte leiten. Was macht einer, der den Tanz als sein Ausdrucksmittel hat, wenn er die Endlichkeit allen Tuns vor Augen hat? Er wählt drei Musikwerke, deren Thema die Vergänglichkeit ist, und choreografiert in ästhetischen Bildern Tod, Melancholie – und ein wenig auch die Hoffnung auf einen Neubeginn.

"Abendliche Tänze" klingt harmlos. Doch auch wenn weite Teile von Reiner Feistels letzter Choreografie in einer abendlichen Dämmerung geschehen und damit die zeitliche Bezeichnung auch passt, in erster Linie es geht symbolisch um den Abend des Lebens. Der Tod hat seinen Hut in den Ring geworfen und er spielt zum Tanz auf: Mit Sergej Rachmaninows "Die Toteninsel", Charles Ives´ kurzer Komposition "The unanswered question" und Gustav Mahlers 4. Sinfonie hat Reiner Feistel drei Musikwerke ausgewählt, die sich alle mit den ewigen Fragen nach der Existenz beschäftigen. Sie stammen durchgehend aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und zudem eint sie, dass sie nicht für den Tanz komponiert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen