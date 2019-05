12:05 Uhr

A96: Monatelange Bauarbeiten stehen bei Landsberg an

Auf der A96 gibt es bei Landsberg bald Behinderungen. Denn es stehen Sanierungsarbeiten an. Neuigkeiten gibt es auch von der Epfenhauser Straße. Was Autofahrer wissen müssen.

Am Montag, 20. Mai, beginnen auf der A96 im Bereich der Anschlussstelle Landsberg-Nord die Sanierungsarbeiten der Mittelpfeiler dreier Brücken über die Autobahn. Das teilt die Autobahndirektion Südbayern mit. Für das erforderliche Baufeld werden ab dem Bereich westlich der Überführung der Lechwiesenstraße bis östlich der Überführung der Bahnlinie Kaufering-Landsberg die Fahrstreifen auf einem Kilometer Länge nach außen verschwenkt. Das hat Auswirkungen auf die Anschlussstelle Landsberg am Lech-Nord. Aufgrund der beengten Situation muss aus Verkehrssicherheitsgründen die Auffahrt während der Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen mit einer Stopp-Stelle versehen werden.

Die Bauarbeiten beginnen mit dem Aufbau der Verkehrsführung. Dafür sind laut Autobahndirektion vier Tage vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen bis in den Hochsommer (8. August) gehen. Die 45 Jahre alten Überführungen wurden bereits im vergangenen Jahr mit Ausnahme der Mittelpfeiler saniert. "Infolge der fortschreitenden Korrosion ist eine Sanierung der Mittelpfeiler zur Erhaltung der Bausubstanz unumgänglich", teilt die Autobahndirektion mit.

Die Baumaßnahme in der Epfenhauser Straße in Landsberg schreitet voran. Ab Montag, 27. Mai, beginnt der zweite Bauabschnitt. Dafür ist es erforderlich, den Kreuzungsbereich Epfenhauser Straße/Spitalfeldstraße zu sperren, da dann in diesem Bereich weitergearbeitet wird. Das teilen die Stadtwerke mit.

Es wird daher – wie bereits Ende Januar angekündigt – eine Umleitung über die Straße „Am Kornfeld“ notwendig. Der Verkehr stadtauswärts in Richtung Epfenhausen wird über die Ziegeleistraße und die Straße „Am Kornfeld“ umgeleitet. Stadteinwärts von Epfenhausen kommend wird der Verkehr über die Straße „Am Kornfeld“ und die Spitalfeldstraße in die Hans-Kistler-Straße geführt. Die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt werden rund einen Monat in Anspruch nehmen, bis die Epfenhauser Straße im Bereich zwischen der Spitalfeldstraße und der Münchner Straße wieder befahrbar ist, so die Stadtwerke.

Es gilt absolutes Halteverbot

Die Zufahrt in die Malteserstraße und zum Kommerzienrat-Winklhofer-Platz aus der Epfenhauser Straße ist gewährleistet. Sie erfolgt über die Straße „Am Kornfeld“ und die Epfenhauser Straße aus Norden kommend, da der Kreuzungsbereich Epfenhauser Straße/Spitalfeldstraße aufgrund der Bauarbeiten gesperrt werden muss. Ein temporäres, absolutes Haltverbot auf den gesamten Umleitungsstrecken soll die Anfahrt von Rettungsfahrzeugen gewährleisten.

Die gesamte Baustelle werde noch bis etwa Mitte September gehen. (lt)

