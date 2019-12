vor 3 Min.

Advent beim Urbanen Leben in Landsberg

Eine Adventsfeier fand am Donnerstagnachmittag auf der Baustelle des „Urbanen Lebens am Papierbach“ in Landsberg statt. Sportliche Besucher konnten sich auch im Stockschießen üben.

Plus Bis Jahresende soll der erste Rohbau am Papierbach stehen. Jetzt gibt es schon mal einen Anlass zu feiern.

Von Gerald Modlinger

Es war ein Art Vorgeschmack auf das künftige „Urbane Leben“ am Papierbach in Landsberg: Als es am Nikolausvorabend dunkel geworden war, schaute auf der Baustelle nicht nur der Gabenbringer vorbei, sondern der Projektentwickler ehret+klein lud die Landsberger Bürger, Geschäftspartner und die Wohnungskäufer auch zu einem Adventsfest ein. Der Erlös soll dem evangelischen Kindergarten gespendet werden.

Nördlich des künftigen Lechbogens, der als aufgeschütteter Damm erkennbar ist, waren Stände mit gebrannten Mandeln, Bratwürsten und heißen Getränken aufgebaut, außerdem – passend zur Jahreszeit – eine kleine Stockbahn. Es gehe ja nicht nur ums Bauen von Häusern, sondern auch darum, ein Quartier zu entwickeln, sagte ehret+klein-Geschäftsführer Stefan Klein. Ein solches vorweihnachtliches Ereignis sei als Auftakt für mehr zu verstehen. „Wir möchten da noch ganz andere Dinge umsetzen, es geht ums Knüpfen von Beziehungen und ums Leben hier.“ Einige künftige Bewohner sind schon mal da An den Stehtischen kamen auch schon einige künftige Bewohner ins Gespräch: Vera und Wolf-Dieter Fischer aus Thaining haben sich ebenso eine Wohnung am Papierbach gekauft wie Anton und Barbara Schneider aus Gilching. Für die Fischers ist es erst einmal eine Geldanlage. Später, wenn ihnen einmal ihr jetziges Anwesen zu groß wird, können sie sich auch vorstellen, sich in Landsberg niederzulassen. Die Schneiders haben das fest vor – dann, wenn sie beide im Ruhestand sind und nicht mehr an ihren Arbeitsplatz pendeln müssen. Es sei etwas Besonderes, wenn noch eine Stadt einen solchen Platz für Wohnraum erschließt, sagt Barbara Schneider. Und in Landsberg seien die Preise verhältnismäßig günstig, fügt Anton Schneider an, während er auf die Baustelle blickt. Der erste Rohbau - seit dem Frühsommer wird nach oben gebaut - wird laut Projektleiter Benjamin Johansson noch heuer fertig sein: Auf sechs Etagen werden im Baufeld A1 Süd die ersten 14 Wohnungen und Gewerbeeinheiten entstehen. Für das Baufeld B2, das sich nördlich des Hotel- und Kulturbaus anschließt, ist die Baugrube ausgehoben. Drei Kräne sind dort aufgebaut. Die Wände im Untergeschoss werden betoniert, die Bodenplatte sei bald gesetzt, berichtet Johansson zum Stand.

