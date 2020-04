Ärger im Schrebergarten: Die Störenfriede bestrafen

In Kaufering werden Kleingärtner ausgesperrt, weil andere feiern. Das ist keine soziale Lösung, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Warum wird in Zeiten von Corona in einem Schrebergarten in Kaufering die Öffnungszeit verkürzt? Weil einige heimlich zusammen feiern. Und die anderen, die sich in der Siedlung an die Regeln halten, werden dann dafür bestraft. Denn sie dürfen jetzt auch nur noch drei Stunden am Tag dorthin. Das sorgt für Ärger. Bei allen, denen die feiern wollen und denen, die dort ihre Zeit in Ruhe verbracht haben. Warum geht man hier nicht gezielt gegen die Störenfriede vor, anstatt alle über einen Kamm zu scheren? Das wäre eine sozialere Lösung.

Die Rolle der Kirche wird kritisiert

Und immer mehr regt sich bei so manchem in der Bevölkerung der Widerstand – man will nicht noch mehr in seinen Rechten beschnitten werden. Und das ist mehr als verständlich. Die Diskussion, warum wir so einfach unsere Freiheitsrechte aufgeben, ist wichtig, um so schnell wie möglich wieder in einen gewissen Zustand der Normalität zurückzukommen, denn manches, was in dieser Zeit geschieht, ist in den Auswirkungen gerade in den Altenheimen auch menschenunwürdig. Einige kritisieren in diesem Zusammenhang auch die Rolle der Kirche, die sich, so der Tenor, „sehr zurückhaltend“ verhalte. Das LT wird mit einigen Seelsorgern dieses Thema beleuchten und sie dazu befragen, welche Aufgaben in den Gemeinden gerade anstehen, und einige Beispiele vorstellen.

Ältere Mitbürger vereinsamen

Einsamkeit und Isolation ist gerade das Schicksal vieler älterer Menschen, die diese Krankheit überstanden haben, aber dann nicht zurück in ihre Altersheime dürfen, sondern in Quarantäne müssen. Und noch überlegt der Landkreis, wohin mit diesen Menschen in dieser Zeit. Gerade ältere Mitbürger im Krankenhaus und in den Heimen vereinsamen immer mehr, denn sie dürfen keinen Besuch bekommen. Deshalb habe ich großen Respekt vor all denen, die hier das Krankenhaus und diese Menschen unterstützen. Ob sie nun dort Musik machen, Geschenke bringen oder sonst ihre Hilfe anbieten. Das Engagement der Landsberger ist hier enorm groß.

Die Polizei will Unfälle vermeiden

Warum will die Polizei, dass möglichst wenig Autofahrer, Motorradfahrer und Radfahrer unterwegs sind? Will sie den Menschen ihre Ausflüge verbieten? Nein, man will nur verhindern, dass in dieser Zeit viele Unfälle passieren und die Rettungskräfte noch mehr an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kommen. Und: Möchten Sie gerade wirklich in ein Krankenhaus, in dem Patienten mit Corona liegen? Um dann nach dem Krankenhausaufenthalt noch zwei Wochen in Quarantäne zu müssen?

Doch die Mehrheit der Landsberger Bevölkerung scheint die Meinung zu teilen, dass jetzt noch die Zeit ist, zu Hause zu bleiben und das normale Leben dann schrittweise wieder zu starten. Darauf freuen wir uns doch alle. Und man darf gespannt sein, wie nächste Woche die Entscheidung mit den Schulen ausfallen wird.

