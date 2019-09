vor 53 Min.

Aktion in Kaufering: Gemeinsam 625 Bäume pflanzen

Baumpflanzaktion in Kaufering: (von links) Markus Wasserle, Kornelia Enthart und Josef Frei.

Kornelia Enthart aus Kaufering stellt für die Aktion ein Waldstück zur Verfügung. Wie sie auf die Idee gekommen ist und welche Baumarten gepflanzt werden sollen.

Von Max Neuhaus und Thomas Wunder

Die Umweltbewegung „Fridays for Future“ kennt inzwischen fast jeder. Ein neues Konzept, mit ähnlich klingendem Namen, hat Kornelia Enthart aus Kaufering entwickelt: „Forest for future“ heißt es und soll „den Menschen ein neues Verständnis für den Wald geben“, wie Enthart sagt. Es handelt sich dabei um ein Event, bei dem jeder Interessierte kostenlos Bäume auf einem Waldstück pflanzen kann.

Beim „Waldgipfel“ in Berlin wurde vor wenigen Tagen vereinbart, den Umbau der Waldbestände in Deutschland rasch voranzubringen. „In einem gesunden, nachhaltig bewirtschafteten Wald liegt ein enormes Klimaschutzpotenzial“, sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Insgesamt würden Bund und Länder dafür in den nächsten vier Jahren rund 800 Millionen Euro bereitstellen. Nach Bayern fließen davon 100 Millionen.

Borkenkäfer, Windwurf oder Schneebruch

Gut 180.000 Hektar Wald wurden in Deutschland in den vergangenen Jahren durch Dürre, Waldbrände oder Schädlingsbefall zerstört. Das entspricht der Fläche von gut 250.000 Fußballfeldern. Im Landkreis Landsberg gibt es knapp 22.000 Hektar Waldflächen, davon ist rund ein Drittel Staatsforst. Im vergangenen Jahr fielen im Privat-, Staats- und Gemeindewald zwischen Ammersee und Lech rund 80.000 Festmeter Holz Borkenkäfer, Windwurf oder Schneebruch zum Opfer, sagt Peter Graser, der stellvertretende Forstbetriebsleiter bei den Bayerischen Staatsforsten. Das entspreche rund 150 Hektar Schadholz. Vor allem in den Privatwäldern seien bei Weitem noch nicht alle Flächen wieder aufgeforstet.

Auf die Besonderheit des Walds aufmerksam machen

Seit knapp fünf Jahren ist Kornelia Enthart Besitzerin eines kleinen Waldstücks im Westerholz zwischen Kaufering und Scheuring, dass zuvor ihren Eltern gehörte. Diese Fläche stellt die 55-jährige am Feiertag, 3. Oktober, für diejenigen zur Verfügung, die einmal eigenhändig einen Baum pflanzen wollen. Ein Ereignis vor zwei Jahren hatte sie auf diese Idee gebracht: „Borkenkäfer haben unseren 80 bis 100 Jahre alten Bestand befallen. Nun gilt es, das Waldstück neu zu bepflanzen.“ Enthart will mit der Aktion auch auf die Schönheit und die Besonderheiten des Waldes aufmerksam machen. „Die Menschen sollen nach dem Tag mit einem anderen Blick in den Wald gehen.“

Ein Forstwirt betreut die Aktion

Derzeit bereitet die Business-Trainerin ihr Waldstück auf den Tag vor, indem sie den Waldboden von Brombeersträuchern befreit. Insgesamt 625 Bäume, darunter sind etwa 500 Buchen und 125 Douglasien, wird Enthart zu Verfügung stellen. Die Aktion sei für Besucher kostenlos, nur das Einpflanzen in den Waldboden müssten sie selbst übernehmen. Helfen wird dabei Josef Frei, der als Forstwirt und Jäger tätig ist und sich mit Wäldern bestens auskennt. „Ich stelle Grund und Boden bereit, Josef Frei liefert das Fachwissen“, beschreibt Kornelia Enthart die Rollenverteilung. Frei sagt über die Aktion: „Die Leute begreifen so, was man im Wald alles tun muss. Das ist Arbeit ohne Ende.“ Er werde Enthart auch nach dem 3. Oktober unterstützen und die Bäume beispielsweise vor dem Verbiss von Rehen schützen.

Die Brotzeit gibt es erst nach getaner Arbeit

Bei der Planung wurde Enthart von Markus Wasserle vom gleichnamigen Kauferinger Reinigungsunternehmen unterstützt. Die beiden lernten sich bei einem Businessfrühstück kennen und Wasserle war von der Pflanzaktion „sofort begeistert“. Waldbesucher könnten durch „Forest for Future“ den Wald einmal praktisch erleben und würden gleichzeitig einen guten Beitrag für die Umwelt leisten. Die Firma Wasserle sponsort die Brotzeit. „Die bekommt aber jeder erst nach getaner Arbeit“, sagt Kornelia Enthart. Sie hofft, dass ihre Aktion Nachahmer findet: „Der Umwelt- und Gemeinschaftseffekt ist sicher auch für andere Waldbesitzer interessant.“

Die Aktion „Forest for Future“ startet gegen 9 Uhr und wird laut Enthart knapp zwei Stunden dauern. Eine Teilnahme sei nur nach Anmeldung möglich. Anmeldeschluss ist Dienstag, 1. Oktober. Anmeldungen und weitere Informationen zum Treffpunkt per E-Mail an forestforfuture@web.de

