vor 20 Min.

Am Fachmarktzentrum: 72-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebs

Dreiste Masche: Ein Unbekannter bittet einen 72-Jährigen in Landsberg darum, Münzen zu wechseln. Dann schlägt der Täter eiskalt zu.

Ein 72-Jähriger ist am Mittwochmittag in Landsberg Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizei wurde er gegen 13 Uhr Am Penzinger Feld auf dem Parkplatz von einem Unbekannten um das Wechseln von Münzen gebeten. Unter dem Vorwand, zu helfen, fasste der Mann in die Geldbörse und stahl Geldscheine im dreistelligen Wert. Der Täter war etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sprach Hochdeutsch und sah südländisch aus. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0.

