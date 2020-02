Am Lech werden Motorradfahrer den Uhus gefährlich

Plus Immer wieder fahren im südlichen Landkreis Unbekannte mit Geländemaschinen in den Steilhängen am Lech herum. Dabei stören sie den scheuen Uhu. Warum dies für die Vogelbrut tödlich sein kann.

Der Uhu ist die größte Eule, die es weltweit gibt. Mit seiner Flügelspannweite von bis zu 1,80 Metern zählt er zu den imposantesten Greifvögeln unserer Heimat. Der Bestand hat sich in Bayern wieder erholt, doch der Uhu ist in Deutschland weiterhin eine streng geschützte Art. Die Lechsteilhänge bieten dem Uhu einen besonders wertvollen Lebensraum. Doch diese scheue Vogelart braucht die Ruhe, und die wird im südlichen Landkreis des Öfteren von Motocrossfahrern gestört. Förster Stefan Bauernfeind war mit dem LT im südlichen Landkreis unterwegs und schildert das Problem.

„Diese Spur ist vielleicht eine Woche alt.“ Stefan Bauernfeind von den Bayerischen Staatsforsten Betrieb Landsberg deutet auf eine schmale Spur, die sich in dem Hangwald im südlichen Landkreis eine steile Böschung hinauf windet. Immer wieder treffen der Förster und seine Kollegen auf Motorradfahrer, die das geschützte Areal illegal als Übungsgelände für Motocross nutzen. Auch auf dem Lechhöhenweg, einem Weitwanderweg, der von Landsberg nach Füssen führt, lassen sich zwei Spuren erkennen, auch hier waren Motorradfahrer unterwegs. „Das ist frisch, vielleicht von heute Vormittag“, zeigt Bauernfeind an einer anderen Stelle.

Plötzlich kommt ein Motocrossfahrer aus dem Gebüsch

Plötzlich ein Knattern und eine Person mit Helm und gelbschwarzer Motorradkombi bricht auf einer Geländemaschine aus dem Gebüsch. Kaum nimmt er wahr, dass er beobachtet wird, reißt er die Maschine herum und verschwindet im Wald – zu schnell, um ihn festhalten zu können. Eine Chance, die Person zu identifizieren, haben die Förster oder Privatjäger kaum, die Motorräder haben kein Nummernschild und mit dem Pkw oder zu Fuß lassen sie sich kaum verfolgen..

Was passiert, wenn plötzlich ein lautes Motorrad neben dem Brutplatz eines Uhus auftaucht? Günter von Lossow von der Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen ist Vater des Artenhilfsprogramms „Uhu in Bayern“. „Wenn es eine gravierende Störung gibt, sei es ein Motocross- oder Radfahrer oder auch ein Fußgänger, der querfeldein unterwegs ist, dann flüchtet das Uhuweibchen.“

Als nachtaktives Tier komme das Weibchen meist erst in der Dämmerung wieder zurück – Eier und Küken überlebten dies zumeist nicht. Entweder erfrieren sie, wie Lossow erläutert, oder Fuchs und Marder holen sie. In den Hangwäldern am Lech kennt von Lossow Fälle, wo ein Motocrossfahrer ein paar Meter vom Brutplatz eines Uhus vorbeigefahren sei. „Eine einzige Störung kann ausreichen, dass eine Uhubrut verloren geht.“

Bild: Günter von Lossow

In den 1950er Jahren habe es in Bayern nur noch 20 bis 30 Brutpaare gegeben. Jetzt gebe es alleine auf den rund 70 Kilometern zwischen Lechbruck und Schwabstadl 30 Revierpaare. Und bisher war der Bruterfolg laut von Lossow am Lech auch sehr gut. Denn zum einem böten die steilen Lechhänge störungsarme und geeignete Brutplätze und zum anderen fänden Uhus am Lech auch im Winter immer einen gedeckten Tisch: Wenn andere Gewässer vereist sind, zieht es die Wasservögel an den Fluss. Und die nächtlichen Jäger können sich vor allem Blesshühner schnappen. Und das Grünland biete Mäuse als Nahrung, so Lossow.

Bild: Günter von Lossow

In den letzten Jahren habe der Bruterfolg nachgelassen, so von Lossow. Der Naturschützer hat auch mit allen relevanten Forststellen gesprochen, um für die Belange des Uhus zu sensibilisieren. Denn egal wie viele Revierpaare es gibt, der Bruterfolg ist ausschlaggebend und der muss bei mindestens einem Küken pro Paar und Jahr liegen, damit der Bestand erhalten bleibt. Wer auf den Forstwegen geht, braucht laut von Lossow keine Angst zu haben, die große Eule zu irritieren, doch zu lange verweilen und vor allem ins Gelände gehen, das bedeute eine Störung, die für den Uhu-Nachwuchs tödlich sein kann.

Auch wertvolle Orchideen werden zerstört

Förster Bauernfeind hat in den vergangenen Jahren immer wieder Motocross-Fahrer erlebt, die in den Hangwäldern unterwegs sind – „in der Regel einmal im Monat“. Sie störten dabei nicht nur den Uhu, sondern zerstörten auch geschützte Orchideen, so Bauernfeind. Eine Zeit habe die Polizei öfters die Zufahrtsstraßen zu den Wäldern kontrolliert, da sei es besser geworden. Bauernfeind hofft, dass mit mehr Information die Motorradfahrer von ihrem Tun abgehalten werden.

Thema sind Freizeitsportler, die quer durch den Wald fahren, auch im Stadtwald. Forstleiter Michael Siller berichtet, dass kurz nach der Anfrage des LTs eine Wildkamera einen Motocrossfahrer fotografiert habe. Und im vergangenen Jahr habe einer seiner Förster eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Nötigung erstattet, weil ihn ein Motorradfahrer, der verbotener Weise auf Forstwegen unterwegs war, beinahe umgefahren hätte.

Beim Landratsamt erhält man ein bis zwei Meldungen pro Jahr von derartigen Störungen, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. „Das ist ganz grober Unfug.“ Wenn es öfters gemeldet werde, dann kontrolliere die Polizei verstärkt. „Die Geldbußen liegen im vierstelligen Bereich und es kann unter Umständen sogar strafrechtliche Belange betreffen.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Uhu in Gefahr: Nicht nur der eigene Spaß zählt