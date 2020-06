vor 59 Min.

Ammersee: Die Dampfer legen bald wieder am Westufer an

Die Dampfer legen bald auch wieder am Westufer des Ammersees an.

Bislang fahren die Schiffe auf dem Ammersee das Westufer nicht an. Jetzt gibt es einen Termin, wann sich das ändert.

Bislang legt kein Dampfer am Westufer des Ammersees an, sehr zum Unmut der dortigen Gastronomen, die auf mehr Gäste und Touristen hoffen. Das soll sich zeitnah aber ändern, informiert der Landtagsabgeordnete Alexander Dorow ( CSU).

Er habe sich im Gespräch mit dem zuständigen Finanzminister, Albert Füracker, für eine schnelle Erweiterung und Anpassung der Routen und Fahrpläne der Seenschifffahrt eingesetzt, informiert der Politiker. „Ab 20. Juni soll die Schifffahrt auf dem Ammersee erheblich ausgeweitet werden. Dann werden wieder alle Ufer angefahren. Das ist ein deutlicher Schritt in Richtung Normalität. Für die Ausarbeitung der Details werden nach Aussage des Ministers auch die Gemeinden eingebunden.“

Hygienevorschriften sind eine Herausforderung

Michael Grießer, der Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH, begründete den derzeit geltenden Fahrplan gegenüber dem LT kürzlich so: „Aufgrund der Hygieneschutzvorschriften können die Ausflugsschiffe nur zu einem Drittel ausgelastet werden. Somit kann auch nicht gewährleistet werden, dass bei einer Fahrt beispielsweise über Dießen dort wartende Fahrgäste einsteigen dürfen, wenn die maximale Fahrgastzahl bereits erreicht ist.“

Dorow äußerte Verständnis, dass die Lockerungen Schritt für Schritt erfolgten. Die Maßnahmen und Einschränkungen müssten aber „nachvollziehbar, sinnvoll und stichhaltig sein“, betonte er. Zudem sei die Seenschifffahrt nicht nur ein Unterhaltungsprogramm, sondern auch als Verkehrsmittel eine wichtige Ergänzung, die auch von Berufspendlern genutzt werde. „Ich hätte mir eine schnellere Anpassung gewünscht, bin nun aber froh, dass Bewegung in die Sache kommt und das Westufer in Kürze nicht mehr abgeschnitten ist.“, so Dorow. (lt)

