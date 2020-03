vor 22 Min.

Ansteckungsgefahr: Der Landsberger Stadtrat tagt im Sportzentrum

Eine Atmosphäre wie bei Schulabschlussprüfungen: Im angemessenen Abstand tagten die Stadträte am Mittwochabend im Vortragssaal des Sportzentrums.

Plus Der Stadtrat beschließt, wie die Stadt in der Corona-Krise Unternehmen und Bürgern helfen will. Das Öko-Konto spielt dabei eine wichtige Rolle.

Von Gerald Modlinger

Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage hat sich der Landsberger Stadtrat am Mittwochabend zu einer Sondersitzung getroffen. Bei der Sitzung wurden einstimmig mehrere Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Bürger beschlossen, um finanzielle Folgen der Corona-Krise abzufedern. Um das Risiko einer Ansteckung mit dem neuartigen Virus zu vermindern, fand die Sitzung nicht im Sitzungssaal des Rathauses, sondern im Vortragssaal des Sportzentrums statt, wo sich die Stadträte in größeren Abstand zueinander versammeln konnten.

Die Sitzungszeit sollte auch auf das Notwendigste beschränkt werden. Mit 17 Anwesenden war das 31-köpfige Gremium gerade noch beschlussfähig. Nach 40 Minuten ging der Stadtrat wieder auseinander. Zweck der Sondersitzung war, sich den Vorschlägen des Wirtschaftsministeriums zur Gewährung von Liquiditätshilfen anzuschließen. Unter anderem geht es dabei darum, Stundungen von Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten leichter gewähren zu können, wenn deren Einziehung „eine erhebliche Härte“ darstelle und die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt wird. Steuern, die an die Stadt fließen, sind vor allem die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Für geschlossene Einrichtungen muss nichts bezahlt werden Auch Vorauszahlungen sollen leichter angepasst werden können, sofern die Einkünfte eines Steuerzahlers im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden. Gewerbesteuervorauszahlungen können auf Antrag reduziert oder auf null gesetzt werden. Ebenso soll darauf verzichtet werden, die üblichen Stundungszinsen von 0,5 Prozent pro Monat zu verlangen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Gebühren für geschlossene städtische Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Musikschule und Mittagsbetreuung an den Grundschulen werden für die Dauer der Schließung nicht erhoben, die bereits bezahlten März-Gebühren sollen für den ersten Monat der Wiederinbetriebnahme gutgeschrieben werden. Jährlich anfallende Gebühren sollen anteilig reduziert und gegebenenfalls rückerstattet werden. Darlehen für Betriebe und Bürger, die von der Krise betroffen sind Vorübergehend einer neuen Verwendung soll das erst kürzlich vom Stadtrat mit einer Million Euro bestückte Öko-Konto zugeführt werden. Die davon noch nicht verbrauchten 970.000 Euro können in einen städtischen Unterstützungstopf für Bürger und Unternehmen umgeschichtet werden. Abweichend von den Beschränkungen der Geschäftsordnung ist weiter vorgesehen, den Oberbürgermeister beziehungsweise (bei Beträgen zwischen 500 und 10.000 Euro) ihn und die beiden weiteren Bürgermeister zu ermächtigen, den von Corona betroffenen Bürgern und Betrieben im Einzelfall zinslose Darlehen zu gewähren - und das auch ohne Vorlage von Sicherheiten. Die Folgen für die städtischen Finanzen Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) wies auch darauf hin, dass die Hilfsmaßnahmen und auch geringere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht ohne Folgen für den Haushalt bleiben werden: "Es rattern relativ massiv Stundungsanträge bei der Gewerbesteuer herein. Wir reden über einen sechs- bis siebenstelligen Euro-Betrag. Alles, was wir uns für den Haushalt 2020 gewünscht haben, wird so nicht stattfinden können." Voraussichtlich im Sommer werde deshalb über einen Nachtragshaushalt zu beschließen sein. Wie sich die Stadt vor den Corona-Folgen wappnet Zuvor hatte Neuner auch ausführlich berichtet, wie sich die Stadt gegen mögliche Auswirkungen der Epidemie wappne: Durch Trennung der Mitarbeiter solle sichergestellt werden, dass auch bei Corona-Erkrankungen die Stadt handlungsfähig bleibe, inzwischen seien alle städtischen Einrichtungen geschlossen worden. Im Sportzentrum habe man die Möglichkeit geschaffen, ein zweites Bürgerbüro einzurichten, um alle "systemrelevanten" Bereiche aufrechtzuerhalten. Das Ordnungsamt lasse die kontrollieren, ob etwa Gaststätten die eingeschränkten Öffnungszeiten beachten. Zwei Restaurants seien bereits entsprechend angemahnt worden. Außerdem werde eine Liste mit Restaurants und Geschäften erstellt, die Lieferservices anbieten. Damit auch der Stadtrat handlungsfähig bleibt, beschloss das Gremium, dass an seiner Stelle bis zum Ende der Wahlperiode am 30. April bei Bedarf ein Ferienausschuss tätig werden kann. Damit könnten bereits mit sieben Stadträten Beschlüsse gefasst werden, erläuterte Neuner.

