00:31 Uhr

Arbeitslosigkeit: Der Anstieg verlangsamt sich

Trotzdem sind die Zahlen im Landkreis Landsberg auf einem Zehn-Jahres-Hoch

Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter an, aber nicht in dem Maße wie im Vormonat: Im Mai waren im Landkreis Landsberg laut Agentur für Arbeit 178 Personen mehr arbeitslos als im Vormonat April, das entspricht einer Steigerung der Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent auf 3,2 Prozent. Im gesamten Gebiet der Weilheimer Agentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent. Zuletzt habe die Quote im Monat Mai im Jahr 2010 höher gelegen.

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt hat, zeigt der Vergleich mit den Zahlen im Vorjahr: 2019 waren im Mai 754 Personen arbeitslos, heuer sind es 2124. Die Quote hatte im Mai 2019 bei 2,1 Prozent gelegen. Zwar sinkt auch die Anzahl der angebotenen Arbeitsstellen – im Gesamtgebiet um 28,1 Prozent – auf dem Ausbildungsmarkt gibt es laut Agentur für Arbeit aber keine Anzeichen für einen Einbruch. „Nach wie vor kommen 1,19 Berufsausbildungsstellen auf einen gemeldeten Bewerber.“

Beim Thema Kurzarbeit verweist die Agentur auf die Zahlen von März und April. In 6568 Betrieben im Gebiet der Weilheimer Agentur seien 62569 Personen gemeldet worden. Besonders betroffen zeigten sich die Wirtschaftszweige Gastronomie, Einzelhandel (ohne KFZ-Handel) und Gesundheitswesen. Zahlen dazu, inwieweit Kurzarbeitergeld tatsächlich abgerufen wurde, wird laut Pressemitteilung aber erst ab frühestens August möglich sein.

„Bislang greifen die weitreichenden Maßnahmen für Betriebe und Beschäftigte ebenso wirkungsvoll wie die zügige Umorganisation innerhalb der Agentur für Arbeit, um den Auswirkungen der Krise entgegenzuwirken“, so die Einschätzung des Geschäftsführers der Agentur für Arbeit Weilheim, Oliver Wackenhut. Die neuesten Arbeitsmarktzahlen sprächen dafür, dass sich die Instrumente und der Einsatz der Mitarbeiter bezahlt machten. Angesichts der Wucht des wirtschaftlichen Einbruchs halte sich die Verschlechterung der Arbeitsmarktzahlen in Grenzen: Im Vergleich zum Vormonat April steigen die Arbeitslosenzahlen nicht mehr so stark an, die Steigerung ist um 30 Prozent geringer als im Vormonat.

„Momentan gehen wir davon aus, dass sich die Kurzarbeit auch weiterhin stärker ausprägen wird als die Arbeitslosigkeit. Das ist ein großes Signal unserer Arbeitgeber, zeigt es doch die Bereitschaft der meisten Unternehmer, ihre Arbeitskräfte zu halten. Erfreulicherweise wird es wohl keinen in besonderem Maße benachteiligten Corona-Jahrgang in der Ausbildung geben. Unsere Unternehmen wissen, dass trotz der Unsicherheiten die Ausbildung der Nachwuchskräfte weiterlaufen muss. Die Ausbildung von Fachkräften sichert die Zukunftsfähigkeit eines Betriebs.“ (lt)

