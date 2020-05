vor 27 Min.

Attacke mit Eisenstange: Streit unter Asylbewerbern eskaliert völlig

An einer Landsberger Asylunterkunft ist es am Samstag zu einem Streit unter drei Asylbewerbern gekommen.

Eigentlich wollen sie einen alten Streit beilegen. Dann läuft ein Gespräch vor einer Landsberger Asylunterkunft völlig aus dem Ruder.

Ein Streit unter Asylbewerbern ist am Samstagmittag in der Lechwiesenstraße in Landsberg eskaliert. Gegen 12 Uhr verabredeten sich drei Asylbewerber aus Sierra Leone dort, um einen Streit aus der Vergangenheit zu klären. Deshalb kamen eine 24-Jährige und ein 23-Jähriger, die beide in München leben, nach Landsberg, um einen dort lebenden 23-Jährigen zu treffen. Das Gespräch eskalierte laut Polizei komplett, woraufhin die Beteiligten aufeinander losgingen.

Die beiden Personen aus München schubsten ihren Kontrahenten zunächst. Sie schilderten unterschiedliche Versionen des Ablaufs, unter anderem soll der 23-Jährige aus München den anderen 23-Jährigen mit einer Metallstange, die er in seinem Auto dabei hatte, geschlagen und ihm so zwei Finger gebrochen haben. Zudem sei der Münchner mit seinem Auto absichtlich auf die beiden anderen zugefahren, sodass sich diese nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten.

Jetzt laufen gegen die drei Personen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. (lt)

Themen folgen