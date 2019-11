Attraktive Innenstadt: Landsberg hat es gut

Landsberg hat ein lebendiges Zentrum, doch die Zeiten ändern sich auch hier, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Das freut die Landsberger sicher: Die Studie „Vitale Innenstädte“ belegt, dass Landsberg ein deutlich attraktiveres Zentrum hat als viele andere Städte dieser Größenordnung in Deutschland. Sehr überraschend ist diese Erkenntnis nicht: Die schöne und lebendige Altstadt ist ja auch für viele ein Grund, nicht nur zum Einkaufen oder Einkehren nach Landsberg zu kommen, sondern auch gleich hierherzuziehen. Davon profitiert die örtliche Wirtschaft, sodass sich noch ein vergleichsweise gut sortierter Einzelhandel erhalten hat, ohne den eine Stadt an Anziehungskraft stark verliert.

Allerdings: Auch in Landsberg hinterlassen die Digitalisierung und der Onlinehandel erste Spuren, auch wenn viele Landsberg-Besucher selbst angeben, trotzdem nicht weniger in der Innenstadt einzukaufen. Viele Städte – und auch Landsberg – setzen deshalb auf Events und Großveranstaltungen, um die Menschen in die Stadt zu locken. Das Problem für den Handel ist freilich, dass diese Veranstaltungen oft dann stattfinden, wenn die Läden geschlossen sein müssen. Zumindest ein paar Mal im Jahr sollten geöffnete Läden und Events aber zusammenkommen.

