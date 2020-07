vor 8 Min.

B17: Mehrere Anrufer melden einen Geisterfahrer

Bei der Polizei Landsberg sind am Donnerstagvormittag gegen 9.15 Uhr drei Anrufe eingegangen, dass auf der B17 in Fahrtrichtung Augsburg ein Geisterfahrer unterwegs sei. Daraufhin sind drei Polizeistreifen die Strecke zwischen Landsberg und Lagerlechfeld abgefahren, wo der Falschfahrer unterwegs gewesen sein soll. Einen Geisterfahrer trafen sie dabei allerdings nicht an, informiert die Polizei auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Um 9.30 Uhr wurde die Gefahrenmeldung wieder aufgehoben. (lt)

